Irán rechaza acusaciones sobre supuesto complot contra embajadora de Israel en México

La embajada de Irán en México rechazó categóricamente las acusaciones de Estados Unidos sobre un presunto complot iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger.

En un mensaje en redes sociales, la representación diplomática calificó la versión como “un invento mediático” y “una gran mentira” cuyo objetivo sería “dañar las relaciones amistosas e históricas entre Irán y México”.

“La acusación de antisemitismo contra Irán es una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes”, sostuvo la embajada, al tiempo que afirmó que en el país existen más de 100 sinagogas abiertas al público “sin necesidad de guardias de seguridad”.

El gobierno iraní destacó que durante la “agresión israelí contra Irán” en junio pasado no se registró ningún caso de acoso verbal hacia la comunidad judía residente en su territorio. Asimismo, invitó a comparar los registros de antisemitismo en Irán con los de Estados Unidos.

La representación diplomática subrayó que Teherán y México comparten “idénticos intereses” y aseguró que “la seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán”.

“Nunca traicionaremos la confianza que el gobierno de México ha depositado en nosotros”, añadió.

“De ninguna manera dañaremos la buena imagen de los mexicanos, nuestros amigos. Consideramos que traicionar los intereses de México es traicionar los propios. Respetar las leyes de México es nuestro máximo interés".

El pronunciamiento se dio luego de que Estados Unidos acusara a Irán de fraguar un complot para asesinar a la diplomática. Según altos funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales, el plan habría sido organizado por la Guardia Revolucionaria Iraní a finales del año pasado, aunque “el esfuerzo fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza”. De acuerdo con esas fuentes, la operación que frustró el intento de asesinato se llevó a cabo antes del verano.