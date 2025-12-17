Peso mexicano retrocede levemente contra el dólar tras tocar mejor nivel en 17 meses

El peso mexicano retrocedió contra el dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local cayó ante un repunte del billete verde, en medio de dudas sobre el futuro de la tasa clave de la Reserva Federal (Fed) y un día antes del anuncio de política monetaria local.

El tipo de cambio terminó la sesión en un nivel de 18.0154 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.9509 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una pérdida de 6.45 centavos, equivalentes a 0.26 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.0499 unidades y un nivel mínimo de 17.9572 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas referencia, ganaba 0.17% a 98.39 puntos.

El peso cayó este miércoles después de que su tendencia positiva y un debilitamiento del dólar empujaron el precio ayer a su mejor nivel desde julio de 2024 (17 meses). Esa pérdida hoy se presenta de la mano con un fortalecimiento del dólar, en un mercado atento a la Fed.

Más temprano en la jornada, el gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que todavía hay margen para que el banco central recorte las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral, y tras haber realizado tres ajustes consecutivos.

Una Fed dividida recortó su tasa la semana pasada, pero aclaró que es poco probable que el precio del dinero siga bajando a corto plazo. El mercado espera discursos de John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, y Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta.

En el aspecto local, los participantes esperan mañana la última decisión de política monetaria del Banxico en el año. Los analistas prevén que la entidad realizar un décimo segundo recorte de 25 puntos base a la tasa de interés, que se ubicaría en un nivel de 7 por ciento.

Mientras tanto, el par "continúa operando con apatía y poco volumen, oscilando el nivel de 18 pesos, que se mantuvo como una primera resistencia. Hay poco interés y flujos pequeños crean gaps de liquidez relevantes", destacó Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.