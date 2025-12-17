Municipios conurbados de Querétaro diseñan estrategia regional de mejora regulatoria

Querétaro, Qro. La Mesa Intermunicipal de Cooperación Socioeconómica (MICS) -un esquema de colaboración interinstitucional entre el sector privado y gobierno- desarrolla un proyecto para homologar los trámites de licencia de funcionamiento en los municipios participantes.

La MICS está integrada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del estado, así como dependencias e instancias locales, principalmente de municipios conurbados: Corregidora, Colón, El Marqués, Huimilpan, Querétaro y San Juan del Río.

La presidenta de Coparmex en Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, destacó que en la iniciativa también colaboran universidades para llevar a cabo los proyectos; y pugnó porque se dé continuidad a los trabajos que realizan al interior de la mesa.

En sesión de la MICS se presentaron los avances de dos iniciativas: una es la homologación de trámites (la licencia de funcionamiento) y acciones para promover una cultura de paz, los cuales se desarrollaron bajo un modelo de colaboración público-privada.

Van por homologación regional

En el proyecto de homologación regional de la licencia de funcionamiento anunciaron que lograron pasar de un modelo de fragmentación administrativa a uno de cohesión regional, tras reconocer que el área metropolitana de Querétaro opera conjuntamente como un ecosistema económico.

Al enlistar los avances principales de la iniciativa de mejora regulatoria, precisaron que uno de ellos es la adopción de un modelo de gestión de riesgos, alineado con prácticas internacionales que promueven el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Este modelo, explicaron, permite reducir hasta 40% la carga de documentos, pasando de 12 a siete en promedio; e implica la eliminación de requisitos obsoletos (copias innecesarias y trámites redundantes).

También permite facilitar la apertura de los negocios que están clasificados en un riesgo bajo, en menos de 72 horas por medio del esquema de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Así como emplear un Formato Único de Solicitud (FUS) y una Ventanilla Única; y lograr una reducción de hasta 88% en los tiempos de apertura.

Asimismo, plantearon avanzar el próximo año hacia un modelo digital único, con una ventanilla digital y una ventanilla automatizada con uso de IA.

De acuerdo con la Coparmex, este modelo adelanta a los municipios involucrados en el cumplimiento de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que fue publicada en julio reciente.

Al emitir un balance de los trabajos que realizan en la MICS, informaron que también hicieron un estudio para medir la cultura de la paz: contando con la participación de seis municipios, así como siete universidades, por lo que se aplicaron 6,864 encuestas en 30 barrios y colonias del estado.

Con este sistema se formuló un diagnóstico territorial para medir la percepción social a través de un Termómetro de Paz, cuyo resultado exhibió retos al obtener 3 de 6 puntos. Por tanto, se detectaron áreas de oportunidad en materia de cohesión social, fortalecer la convivencia y la confianza comunitaria.