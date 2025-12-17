Líder de Barrio Azteca se declara culpable de ataque a personal de consulado de EU en Ciudad Juárez

El líder de la banda mexicana Barrio Azteca, Eduardo Ravelo, se declaró este miércoles culpable de participar en el asesinato de tres personas relacionadas con el consulado estadounidense en Ciudad Juárez en 2010, informó el Departamento de Justicia.

Eduardo Ravelo, también conocido como "Tablas", de 57 años, se declaró culpable ante un tribunal en Texas de "conspiración de crimen organizado (RICO), conspiración para distribuir e importar drogas, conspiración de lavado de dinero, conspiración para cometer homicidio en un país extranjero y homicidio en apoyo de una organización criminal", detalló el departamento en un comunicado.

Líder de Barrio Azteca a partir de 2004, Ravelo pasó a ser uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI tras el múltiple asesinato de Ciudad Juárez. Fue detenido en 2018 en su país y extraditado el 20 de febrero de 2025 a Estados Unidos.

Ravelo se enfrenta a una petición de cadena perpetua por todos esos cargos, recalcó el Departamento de Justicia. La sentencia definitiva será emitida posteriormente.

El 13 de marzo de 2010, pistoleros de Barrio Azteca a las órdenes de "Tablas" acribillaron a balazos el coche en el que viajaban empleados del consulado estadounidense en la fronteriza Ciudad Juárez.

En el ataque murieron una empleada de la legación diplomática, que estaba embarazada, su esposo y el esposo de otra trabajadora.

Ravelo era hasta su captura capitán en la estructura de Barrio Azteca, una pandilla violenta aliada con La Línea. Ambas bandas operaban a las órdenes del Cártel de Juárez, en abierto conflicto con el cártel del Chapo Guzmán.