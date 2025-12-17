Maduro habla con jefe de la ONU: Denuncia "escalada de amenazas" y bloqueo petrolero de Trump

El presidente Nicolás Maduro habló el miércoles por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una "escalada de amenazas" tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques "sancionados" que transporten petróleo venezolano.

El mandatario Donald Trump ordenó el martes el "bloqueo total y completo" de petroleros sancionados, en una escalada en su ofensiva contra Maduro, a cuyo gobierno desconoce.

Durante la llamada, Maduro "denunció" comentarios de su homólogo estadounidense en los que "afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", indica un comunicado de la cancillería.

Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", agregó el texto.

En la conversación del miércoles, el mandatario izquierdista alertó sobre "la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional" y se quejó de "hechos de piratería moderna".

Maduro le comentó del buque incautado por Estados Unidos el 10 de diciembre que transportaba crudo venezolano "legítimamente comercializado", dijo en el comunicado.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. Caracas lo calificó de "robo descarado".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quiere evitar una "mayor escalada" en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, dijo uno de sus portavoces el miércoles.

Guterres "está centrado en evitar una mayor escalada", dijo Farhan Haq en una rueda de prensa.

"El secretario general hace un llamado a la moderación y a la inmediata distensión de la situación", agregó.