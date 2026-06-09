Activos peruanos revierten baja en medio de recuento electoral

Al cierre de los mercados, el sol peruano -que cayó al inicio de la sesión-, subió un 1.15%, a 3.420/3.434 unidades por dólar, mientras que el índice referencia de la bolsa de Lima se estabilizó al final de la jornada y escaló un 1.1%, a 1,331.99 unidades.

Lo anterior, en un contexto en el que el izquierdista Roberto Sánchez tomó la delantera el lunes en el segundo día de conteo de votos del balotaje por la presidencia de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, lo que provocó inestabilidad en el mercado y preocupación de inversionistas.

"A los mercados nunca les gusta la incertidumbre", afirmó Alexander Robey, gestor de carteras de deuda de mercados emergentes en AllianzGI. "Y este resultado ajustado probablemente generará presión sobre los activos peruanos".

Fujimori se había presentado en estas elecciones como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo vota.

Las elecciones presidenciales impactaron en el sector financiero, pues los agentes económicos no esperan a las decisiones del nuevo gobierno, sino que se adelantan a posibles escenarios.

Al inicio de la jornada de este lunes, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) retrocedía 1%, luego de que la jornada electoral del domingo dejara un resultado incierto.

En una reciente nota, Gestión compartió el análisis de BanBif que explicaba que la plaza limeña, por su baja profundidad, es muy sensible a escenarios adversos.

Así, los sectores financieros y mineros, que representan el 70% del índice general, dependen tanto de la coyuntura política como de la evolución de los mercados globales y los precios de los commodities.

El precio del cobre, principal producto de exportación, viene subiendo hoy alrededor de 0.9%, entorno a los US6.34 por libra al momento de redacción de este artículo.

En tanto, el precio del oro está por debajo de los US4,364 por onza, bajando hoy, aunque menos de 0.5% y con fuerte volatilidad.

De lo anterior, se puede desprender que el retroceso en la bolsa peruana se debería a la incertidumbre política local.

Las acciones del holding financiero Intercorp Financial Services IFS.N en Estados Unidos caían 2.8% al inicio de la jornada del lunes, mientras que las de su competidor Credicorp descendían 4.8 por ciento.

En la misma plaza, los papeles de la empresa minera Buenaventura cedían 3% y el ETF iShares Msci Perú y Exposición Global EPU.N bajaba 1.4 por ciento.

"Las encuestas sugieren que la carrera sigue siendo excepcionalmente reñida, lo que deja a los mercados ante una incertidumbre real", dijo Andrés Abadía, economista jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics, quien recordó que el país ha tenido ocho presidentes en la última década.