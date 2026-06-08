Roberto Sánchez aventaja en elecciones

Lima. El izquierdista Roberto Sánchez tomó la delantera en el segundo día de conteo de votos del balotaje por la presidencia de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, lo que provocó inestabilidad en el mercado y preocupación de inversionistas.

Sánchez, que ha planteado revisar las concesiones de grandes mineras, sumaba 50.09% de los votos con el 94.8% de las mesas contabilizadas, mientras Fujimori, que postula por cuarta vez a la presidencia, obtenía 49.91% de los sufragios, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El candidato de izquierda fue ministro de comercio del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que cumple una condena de 11 años de prisión por intentar cerrar el Congreso a fines del 2022. El exmandatario apoyó la campaña de Sánchez desde prisión.

Sánchez dijo, antes de tomar la delantera en los resultados parciales, que estaba tranquilo esperando el final del proceso.

“Estamos confiados y optimistas, pero esperamos el 100% que está por develarse”, puntualizó. “Lo que viene es trabajar por el país, invocar a los consensos, porque el Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad desatada”.

El candidato, de 57 años, ha propuesto impulsar una reforma para redactar una nueva Constitución y dar mayor control estatal en las economías, además mayor inversión en programas sociales y ha prometido aumentar 30% el salario mínimo.

Sánchez, cuya victoria permitiría a la izquierda recuperar terreno en América Latina, ha intentado emular la popularidad de Castillo en las zonas rurales y de mucha desigualdad luciendo el característico sombrero andino de ala ancha.

Aún quedan por escrutar numerosos centros electorales del extranjero, los que favorecerían a Fujimori. En zonas rurales generalmente los votantes apoyan a un candidato de izquierda.

Fujimori, de 51 años, había dicho más temprano que aguardaría y respetaría los resultados finales oficiales.

“Eso es lo que yo espero que hagan todos los peruanos, tengo mucha fe”, declaró a periodistas.

Señaló que cuando salgan los resultados, cualquiera sea, buscará "tender los puentes" con todos los partidos que lograron representación en el Congreso.

División y resentimiento

El analista político peruano Daniel Parodi dijo que más de 1,500 mesas electorales habían sido impugnadas, en su mayoría por representantes del partido de Sánchez. “Si es un resultado tan reñido como vemos ahora, entonces viene la guerra de los personeros o agentes legales de los partidos”.

Fujimori se presentó en estas elecciones como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que se considera el mayor problema de Perú.

Sin embargo, la figura de la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa generando polarización por su herencia familiar y problemas judiciales pasados.

Jo-Marie Burt, una profesora visitante de la Universidad de Princeton, opinó que el apretado resultado electoral muestra la división duradera y de resentimiento hacia el nombre Fujimori.

“La coalición anti-Fujimori que la mantuvo fuera del poder parecía debilitado en los últimos años”, dijo Burt.