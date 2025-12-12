Comité del Premio Nobel de la Paz condenó la "brutal" detención de Narges Mohammadi en Irán

La activista iraní de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi fue detenida de forma "brutal" en Irán y debe ser puesta en libertad inmediatamente, dijo el viernes el Comité Nobel noruego, que concede el galardón.

Mohammadi recibió el galardón en 2023 tras su campaña de tres décadas en favor de los derechos de la mujer y la abolición de la pena de muerte en Irán.

Mohammadi fue detenida junto con otros activistas en la ceremonia por Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada, precisó su fundación. Su abogada francesa, Chirine Ardakani, confirmó la información a AFP.

"Dada la estrecha colaboración entre los regímenes de Irán y Venezuela, el Comité Nobel noruego señala que la señora Mohammadi ha sido detenida precisamente en el momento en que se acaba de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado", manifestó.

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia, sin el velo obligatorio que deben portar las mujeres en los espacios públicos en Irán.

HRANA indicó que coreaban consignas como "Viva Irán", "Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación" y "Muerte al dictador".

Otras imágenes difundidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a esta defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

Mohammadi, de 53 años, estuvo presa tres años hasta su liberación en diciembre del año pasado, una medida temporal por razones médicas. Su equipo legal había advertido que podía volver a ser arrestada en cualquier momento y que no podía abandonar el país.