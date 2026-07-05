China asegura su deseo de cooperación con México

El embajador de China en México Chen Daojiang recordó los resultados tangibles en la cooperación entre China y México en matera de infraestructura destacando los nuevos trenes ligeros desarrollados por empresas de su país y que en la actualidad están contribuyendo a la movilidad de los aficionados al futbol en el Mundial.

En el conversatorio organizado por la embajada para conmemorar el 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh), el embajador Chen Daojiang destacó el dinamismo de la economía de su país en este 2026. Afirmó que el PIB creció 5%, de manera anualizada, durante el primer trimestre del año señalando a la innovación tecnológica.

La demanda de chips chinos creció 83.4% desde el exterior, comentó el embajador, durante los primeros cinco meses de este año.

En el ámbito de la geopolítica el diplomático chino recordó que en el siglo pasado hubo quienes apostaron por “el fin de la historia”, en referencia al libro escrito por Francis Fukuyama donde el académico daba por concluida la lucha entre ideologías. “Fracasaron”, señaló el embajador.

Foto: Especial

Chen Daojiang comentó que Pekín está dispuesto a fortalecer el multilateralismo, la apertura comercial y las interacciones con las distintas fuerzas políticas mexicanas.

En este tema, la senadora de Morena Yeidckol Polevnsky, presente en el evento, aplaudió el desarrollo de China en las últimas décadas y recordó que varios panistas, lo mismo diputados como senadores, reconocen el avance innovador del país asiático.

Por su parte, el investigador de la Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM) y especialista en temas comerciales de China, Enrique Dussel Peters, destacó la modernización del PCCh, y lo ha hecho gracias a una combinación de pragmatismo con el socialismo.

En referencia a la estrategia que desarrolla el presidente Xi Jinping, Dussel recordó que son cuatro las iniciativas: desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza.

Terremotos

En referencia a las más recientes muestras de cooperación de China en la región latinoamericana, el embajador Chen hizo referencia a los terremotos en Venezuela.

China envió 14.7 millones de dólares a Venezuela, equivalentes a más de 120 toneladas de alimentos, en apoyo satelital y equipos de rescate.

"Estos gestos reflejan la amistad y la solidaridad que unen a China y los países latinoamericanos", comentó el embajador Chen.