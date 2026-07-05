Aumenta a 3,342 el número de muertos por terremotos en Venezuela

El número de muertos por los dos terremotos registrados recientemente en Venezuela ha aumentado a 3,342, según cifras divulgadas el domingo por el ministerio de Comunicación del país.

El nuevo conteo también indicó que hay unas 16,470 personas heridas y 17,345 sin hogar.

Más temprano el domingo, en un discurso para conmemorar los 215 años de la Independencia venezolana, la presidenta interina Delcy Rodríguez, defendió las acciones de su Gobierno para enfrentar la tragedia, en medio de reclamos de los afectados por una respuesta tardía.

Rodríguez comentó, en el mismo mensaje, que ha desplegado fuerzas de seguridad y anunció la creación de una nueva unidad militar para ayudar a manejar emergencias y desastres.