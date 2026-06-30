Arranca cumbre del Mercosur en Paraguay con dura crítica a asimetrías del pacto con la UE

La cumbre de presidentes de Mercosur comenzó este martes en Asunción con una dura crítica del presidente paraguayo, Santiago Peña, a las "asimetrías" que se generan tras la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

El bloque hizo especial hincapié en expresar su solidaridad con la tragedia que asola Venezuela tras los mortíferos terremotos del miércoles pasado, y anunció que tomará acciones coordinadas para ayudar al país.

Peña, que transferirá la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay, inauguró esta asamblea a 35 años de la creación del Mercosur en 1991. Y lo hizo con un fuerte reclamo.

"La cancha no está nivelada para todos por igual, no tenemos el mismo mercado, ni las mismas industrias, ni la misma logística", dijo Peña en la sede de la Conmebol en Luque, en las afueras de Asunción.

Asisten además los presidentes de los países miembros Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), y los asociados José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador).

El argentino Javier Milei, que había confirmado su asistencia, la canceló en medio de la convulsión política debido a la renuncia de su jefe de Gabinete debido a un escándalo de presunto enriquecimiento ilícito.

En su duro discurso de apertura, Peña exigió "resultados concretos" para que el acuerdo con la Unión Europea, firmado en enero y cuya ratificación por la UE sigue pendiente, las corrija.

El porqué de un "sabor amargo"

Peña denunció el "sabor amargo" que dejó a su país la implementación inicial del acuerdo.

El mandatario paraguayo hacía referencia al sensible problema del reparto de cuotas de exportación con preferencias arancelarias en el bloque regional para los productos destinados a la UE.

"Es una cuestión de justicia", se quejó, cuando algunos de los socios lograron copar rubros en las primeras etapas del nuevo vínculo comercial.

La UE ofrece cuotas de importación con beneficios arancelarios y es el Mercosur el que debe resolver cómo distribuye el volumen entre sus socios.

"Si el Mercosur quiere ser creíble hacia afuera, primero debe ser justo hacia adentro", lanzó Peña, primero en hablar durante la 68 cumbre del bloque.

"¿Queremos un Mercosur donde el más fuerte pisotea al más débil?", se preguntó.

"Paraguay mantiene su posición sobre la distribución de las cuotas. Esto no es un capricho, esto es justicia", zanjó Peña.

Minuto de silencio

Los jefes de Estado deben aprobar el inicio oficial de conversaciones para un acuerdo de libre comercio con Japón y los detalles técnicos del acuerdo con la UE, firmado en enero pasado en la capital paraguaya y parcialmente vigente desde mayo.

A pedido de Lula, los mandatarios presentes hicieron un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela y las víctimas del potente doble sismo que deja ya más de 1,700 muertos.

"Tragedias como esta nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación regional", dijo Lula, tras lamentar "las pérdidas incalculables, humanas y materiales".

El presidente de Uruguay anunció que "esta mañana las autoridades de gestión de riesgo de (los) países del Mercosur se reunieron para coordinar acciones conjuntas para coordinar ayuda" para Venezuela, sin ofrecer detalles concretos.

Apoyo al gobierno de Bolivia

El Mercosur reiteró además su apoyo cerrado al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, tras semanas de bloqueos de ruta en demanda de su renuncia por parte de sindicatos, indígenas y campesinos, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Peña expresó su "firme rechazo a todo intento de desestabilizar a la hermana república de Bolivia" y al gobierno de Paz, "legítimamente electo en elecciones libres y justas" en octubre del año pasado.

Orsi, de su lado, expresó la "solidaridad de Uruguay con el gobierno y el pueblo de Bolivia frente a la compleja situación que han atravesado".

Paz, a su vez, lamentó "los acontecimientos tristes para todos los latinoamericanos ocurridos en Venezuela" y recordó a "aquellos que murieron por más de 50 días de bloqueo en Bolivia. Mujeres, niños, que no podían pasar bloqueos en ambulancias y que fueron parte de una cifra de dolor".

El mandatario señaló que su país "atraviesa momentos complejos" con "amenazas al orden institucional" y agradeció la solidaridad regional con el Ejecutivo que preside.