Keiko Fujimori sigue adelante, mientras se demora el recuento de votos en Perú

La derechista Keiko Fujimori se afirmaba el martes para pasar a un balotaje presidencial en Perú y sus posibles rivales permanecían en apretada disputa, mientras crece la frustración en el país por la demora en el recuento oficial de votos avivando acusaciones de presunto fraude en el proceso.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, obtenía un 16.9%, al 80.4% de votos escrutados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y avanzaría a un balotaje presidencial previsto para el 7 de junio.

El ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tenía un 12.5% y el candidato de centroizquierda, Jorge Nieto, 11.6%, compitiendo ambos muy cerca por el segundo lugar.

En la cuarta ubicación figuraba Roberto Sánchez, congresista por la izquierda, con un 10.8%, según la ONPE.

Por problemas relacionados con la distribución del material electoral, las autoridades extendieron la votación, en un hecho inédito en el país sudamericano, hasta un día después el lunes para más de 50,000 personas, principalmente de Lima.

Las elecciones peruanas tuvieron un récord de 35 candidatos.

A medida que continuaba el recuento, las acusaciones por fraude o dudas en el proceso empezaron a crecer. López Aliaga, pidió "declarar todo este proceso nulo"; mientras que Sánchez afirmó en una conferencia de prensa tener preocupaciones sobre la integridad del proceso, aunque ninguno aportó pruebas.

Decenas de personas protestaron en la noche frente a la sede de la oficina electoral en Lima, pidiendo nuevas elecciones.

La jefa de una misión de observación electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, afirmó que las elecciones peruanas fueron las más complejas en la historia de este país, que tuvo "serios problemas" pero sin irregularidades en el proceso.

"No hemos encontrado elementos objetivos que respalden la narrativa de que el fraude tenga elementos concretos en esta etapa", afirmó en una conferencia de prensa.

Todas las encuestas previas al proceso habían anticipado que ningún candidato obtendría el 50% para ganar. Esto prolonga la incertidumbre en el tercer productor mundial de cobre, que busca frenar los escándalos de corrupción y el aumento del crimen.

Algunos críticos dijeron que el ritmo lento del recuento reflejaba elecciones anteriores, señalando que el expresidente izquierdista Pedro Castillo fue oficialmente confirmado recién apenas ocho días antes para que asuma el cargo en el 2021.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, negó que se hayan producido "graves irregularidades" en la jornada electoral del domingo, en una presentación en el Congreso a donde acudió ante el llamado de legisladores para explicar los incidentes.

"Hubo un error puntual extraordinario que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y Lima sur", dijo Corvetto. "Pedimos disculpas del caso, un hecho que no se volverá a repetir", dijo.

El órgano rector, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra Corvetto por los presuntos delitos de atentado al derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del acto electoral, en agravio del Estado y de la sociedad.

En la víspera, el gerente de gestión de la ONPE, José Samamé, renunció al cargo tras reconocer su responsabilidad en la contratación de la empresa encargada de la logística. Luego fue detenido por la policía que investiga sobre lo ocurrido.

En los comicios del domingo los peruanos también eligieron a los miembros del Congreso bicameral, con senadores y diputados después de tres décadas de funcionar con una sola cámara.

Quienes ganen el balotaje se enfrentarían nuevamente a un fragmentado Congreso, sin mayoría partidaria, según los resultados parciales oficiales, lo que podría complicar los esfuerzos del próximo gobernante para aprobar leyes contra el aumento del crimen y evitar riesgos de destitución.

Con ocho presidentes desde 2018, la vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso y alianzas débiles con los gobernantes llevaron a que ningún mandatario lograra terminar en la última década su periodo de cinco años.