Cámara de Representantes de EU ordena poner fin a la guerra en Irán con voto simbólico

La Cámara de Representantes ⁠de Estados Unidos respaldó el miércoles una resolución impulsada por los demócratas con el ⁠objetivo de detener la ⁠guerra contra Irán hasta que el Congreso autorice las hostilidades, lo que refleja la creciente preocupación por el conflicto.

La Cámara votó por 215 votos a favor y 208 en contra —cuatro republicanos se plegaron a los demócratas a favor de la resolución sobre los poderes bélicos—, en un nuevo revés para Donald Trump en el Congreso a pesar de la ajustada mayoría de su partido en ambas cámaras.

La votación es en gran medida simbólica. Cualquier resolución también tendría que ser aprobada por el Senado para entrar en vigor, y obtener una mayoría ⁠de dos tercios en ⁠ambas cámaras para superar ⁠un veto casi seguro de Trump.

Sin embargo, ⁠se produce después de que tres resoluciones anteriores sobre los poderes bélicos fracasaran en la Cámara de Representantes por márgenes cada vez más estrechos.

El Senado aprobó el mes pasado una resolución independiente, pero similar, en una ⁠votación de procedimiento, tras el fracaso de siete intentos anteriores.