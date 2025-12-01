Bolivia fija valor de referencia del dólar para frenar mercado paralelo

El banco central de Bolivia dijo el lunes que comenzó a publicar un valor de referencia diario para el dólar estadounidense, mientras el nuevo Gobierno centrista del país andino intenta controlar un caótico mercado paralelo de cambio.

La autoridad monetaria mostró el valor de referencia del boliviano comprando a 7.85 por dólar y vendiendo a 9.32 por dólar con el inicio de diciembre.

Agregó que su nueva tasa diaria, basada en transacciones bancarias reales, está diseñada para proporcionar una "referencia clara y confiable" para contrarrestar la especulación de "fuentes no verificadas".

El presidente Rodrigo Paz asumió el cargo el mes pasado prometiendo hacer frente a una de las peores crisis económicas de Bolivia en décadas.

La persistente falta de divisas ha obligado a particulares e importadores a recurrir a los mercados informales, donde el dólar se negocia con una fuerte prima sobre el tipo oficial vigente desde hace tiempo.