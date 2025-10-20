Presidente electo de Bolivia contacta con EU y otros países amigos para envío de combustible

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que ha iniciado contactos con Estados Unidos y otros "países amigos" para intentar garantizar el suministro de combustibles para el país, sumido en una grave crisis por la escasez de carburante.

"Estamos hablando especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos. Creo que esto es muy importante. Hemos hablado con el secretario adjunto del gobierno americano", declaró Paz a los micrófonos de medios bolivianos.

"Iniciamos públicamente las gestiones para que junto a países amigos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, puedan colaborarnos a partir del 9 de noviembre (para) resolver las largas filas que tenemos con el problema de los hidrocarburos", añadió.

"Esta mañana hemos tenido varias llamadas con estas naciones amigas para poder cumplir con este propósito", insistió.

Paz ha explicado que "estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburos y poder a partir de ello darle tranquilidad a la población".

Además, Paz anunció el inicio del proceso de transición en coordinación con el Gobierno del presidente saliente, Luis Arce. "Ayer fue el día del voto. Hoy es un día de trabajo. Desde temprano, junto a nuestro equipo, hemos empezado a generar esta transición", explicó.

"Hablé con el presidente (Luis) Arce y hemos coordinado que tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Exteriores serán los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos", indicó.

Presidente electo de Bolivia anuncia que reanudará relaciones con EU

El centroderechista, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reanudará las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno del izquierdista Evo Morales.

"En el caso puntual de Estados Unidos (...), esa relación se va a retomar", aseguró Paz, de 58 años, en su primera conferencia de prensa tras su triunfo en el balotaje del domingo.

El mandatario electo asumirá el poder el 8 de noviembre.