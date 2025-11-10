Buscar
Estados Unidos apoyará a Bolivia en negociaciones con prestamistas multilaterales: Landau

Estados Unidos apoyará a Bolivia en sus negociaciones con instituciones financieras multilaterales, dijo este lunes subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante una rueda de prensa.

Sus declaraciones se produjeron tras la asistencia de la delegación estadounidense a la investidura del presidente boliviano, Rodrigo Paz, el 8 de noviembre, que encabezó Landau.

Durante la visita, el funcionario reafirmó formalmente el compromiso de Washington de reconstruir los lazos diplomáticos y económicos con Bolivia tras años de relaciones tensas.

