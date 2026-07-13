Aumenta a 4,561 cifra de muertos por terremotos en Venezuela; 68 murieron en la zona cero de Chacao

El número ⁠de fallecidos a causa de los dos ⁠terremotos en Venezuela ⁠subió a 4,561, según cifras difundidas este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La cifra de heridos en los sismos del 24 de junio se mantuvo sin cambios en 16,740, mientras que 17,907 personas permanecían sin hogar.

El Gobierno no ha entregado cifras de personas que ⁠aún continúan desaparecidas.

Según ⁠el ⁠reporte, en el país continúan ⁠desplegados 2,471 rescatistas internacionales y 30,692 voluntarios.

La zona costera de Venezuela fue sacudida por dos terremotos, de 7.2 y 7.5 ⁠de magnitud, el pasado 24 de junio.

Al menos 68 personas murieron en la zona cero de Caracas

El doble terremoto de hace casi tres semanas dejó 68 fallecidos, tres edificios colapsados y decenas más inhabitables en el municipio Chacao, considerado la zona cero del desastre en la capital de Venezuela, informaron el lunes las autoridades locales.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, dio un balance luego de que brigadas de expertos inspeccionaron los edificios afectados tras los sismos del 24 de junio, que han causado casi 4,500 muertos en Venezuela, la mayoría en La Guaira, estado vecino de Caracas.

"Por su situación sísmica (Chacao) fue el municipio más afectado o por lo menos en nuestros estudios es el que demuestra mayor afectación" de la capital, señaló Duque casi tres semanas después del devastador doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5.

Tras la inspección en Chacao, un municipio acomodado al este de Caracas, los especialistas clasificaron como inhabitables a 46 edificios, marcados con una pegatina roja en su fachada, informó Duque en una rueda de prensa.

Además otros "157 que fueron afectados" y están clasificados en "riesgo moderado". En sus puertas fueron colocadas pegatinas amarillas.

Duque señaló que "la mayoría de los edificios que tienen criterio amarillo son edificios que son de vieja data", construidos antes del terremoto de 1967 de magnitud 6.5 que provocó casi 300 muertos en la capital, según cifras oficiales.

Las construcciones posteriores a este terremoto cumplen con la legislación que contempla que las estructuras sean antisísmicas, indicó.