Trump da por rota la tregua con Irán

Washington. El ejército estadounidense anunció ayer nuevos ataques contra Irán con el objetivo de mantener abierto al tráfico el estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente Donald Trump declaró que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra Irán había "llegado a su fin".

Aunque Trump ordenó una respuesta contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombardeos acabe pronto y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones.

La escalada se originó en ataques de Irán el martes contra tres buques de carga en el estrecho de Ormuz.

“Siguiendo las instrucciones del comandante en jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo más ataques contra Irán para mermar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, escribió el Mando Central en una publicación en X.

El control del estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha otorgado a Teherán una enorme influencia, lo que le permite, en la práctica, forzar un punto muerto con el Ejército más poderoso del mundo.

Si bien Irán no ha reivindicado la autoría de los ataques, analistas dicen que Teherán usa este tipo de acciones para subrayar su influencia mientras negocia un acuerdo de paz a largo plazo con Estados Unidos.

Los ataques han socavado aún más un frágil acuerdo de alto el fuego y mermaron las esperanzas de convertir el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio en un acuerdo de paz permanente para poner fin a la guerra, que comenzó con los ataques aéreos estadounidenses e israelíes sobre Irán el 28 de febrero.

“Si llegamos a un acuerdo con Irán, no estoy seguro de que vaya a durar", dijo Trump durante una rueda de prensa en Ankara, “porque me han parecido gente muy deshonesta”.

Sin embargo, Trump no dijo explícitamente que Washington fuera a volver a una guerra en toda regla y no quedó claro si continuarían o no las negociaciones para alcanzar un tratado permanente.

Explosiones en Irán

La agencia de noticias iraní IRNA informó que se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en redes sociales junto a una imagen de un aparente bombardeo en un sitio iraní.

La agencia IRNA dijo que un miembro de los Guardias de la Revolución había muerto. El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que sitios de monitoreo y observación habían sido golpeados en la costa sur.

Al menos ocho efectivos de las fuerzas armadas iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos, reportó la prensa estatal.

La respuesta iraní no se hizo esperar. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer "graves" violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní.