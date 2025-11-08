Argentina acumulará reservas y recomprará bonos, dice Caputo a banqueros: Bloomberg News

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación, informó Bloomberg News el sábado, citando a personas con conocimiento directo del asunto.

El presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá cotizando dentro de la banda establecida por el gobierno, dijo Caputo en una reunión con unos 40 inversores organizada por JPMorgan Chase el viernes, según el reporte.

Caputo podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1.5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos, indicó el informe, añadiendo que actualmente los límites superior e inferior del rango se ajustan en un 1% mensual, lo que permite una depreciación gradual del peso.

Caputo planea presentar la propuesta completa en un plazo de 30 días, la cual incluye un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y un bono de deuda para la educación, señaló el informe.

JP Morgan y el Ministerio de Economía de Argentina no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral.

Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, afirmó previamente este mes que Argentina podría no necesitar un préstamo bancario y que Milei está haciendo un buen trabajo en la reforma de la complicada economía del país.

El partido de Milei obtuvo una victoria en las elecciones legislativas de medio término en octubre, con los votantes otorgándole el mandato para continuar impulsando su reforma económica, que ha incluido profundas medidas de austeridad.