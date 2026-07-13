Arabia Saudita intercepta misiles hutíes y pone a prueba larga tregua de su conflicto

Arabia Saudita anunció este lunes la intercepción de varios misiles balísticos lanzados por el movimiento hutí de Yemen, ⁠que acusó a Riad de ⁠haber atacado un aeropuerto bajo su control, poniendo a prueba una larga tregua en el conflicto entre el reino y el grupo alineado con Irán.

Las defensas aéreas saudíes "hicieron frente a una amenaza de misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región sur", dijo el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen en la red social X.

El movimiento hutí, que controla el norte de Yemen, acusó más temprano en el día a Arabia Saudita de haber bombardeado el aeropuerto internacional de Saná y prometió tomar represalias. El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que cuenta con un fuerte respaldo de Riad —donde residen muchos de sus miembros—, reivindicó los ataques.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, calificó los ataques de "agresión flagrante" y dijo que pusieron fin a un periodo de distensión.

Asimismo, indicó que Arabia Saudita asumiría las consecuencias y que el ataque no quedaría sin respuesta.

La oficina ⁠de comunicación del Gobierno saudí no ⁠respondió de inmediato a las ⁠acusaciones.

El Ministerio de Defensa del Gobierno yemení dijo que la pista del Aeropuerto Internacional ⁠de Saná fue atacada para impedir el aterrizaje de un avión iraní. Un portavoz militar declaró después que la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Hodeida, controlado por los hutíes.

La autoridad de aviación general del Gobierno yemení, respaldado por Riad y reconocido internacionalmente, ordenó brevemente el cierre de todos los aeropuertos del país, antes de anunciar horas más tarde su ⁠reapertura.