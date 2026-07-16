Alemania planea sanciones más fuertes contra el delito fiscal para recaudar más

El gobierno de Alemania planea intensificar su lucha contra la evasión fiscal y el delito financiero con un paquete de 26 puntos que aumentaría las sanciones, sumaría investigadores y utilizaría Inteligencia Artificial para ayudar a las autoridades a detectar el fraude.

El Ministerio de Finanzas se negó a dar una estimación precisa de cuántos ingresos adicionales podrían generar las medidas, aunque los funcionarios esperan que la cifra alcance miles de millones de euros.

“No se debe tomar a la gente honesta por tonta”, dijo el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil. “Por eso estamos aumentando la presión investigativa... en la lucha contra el fraude fiscal”.

El paquete incluye más controles para combatir el trabajo no declarado, eleva la pena máxima de prisión para el delito fiscal organizado de 10 a 15 años, y reclasifica la evasión fiscal como delito grave en lugar de falta.

El gobierno planea agrupar las facultades aduaneras, sumar 1,500 empleos a la plantilla actual del servicio de aduanas, de 49,000 personas, y crear un centro de análisis de datos con los estados federados de Alemania que use Inteligencia Artificial para mejorar la coordinación.

“El delito fiscal nos perjudica a todos. Socava la confianza en la equidad de nuestro Estado de derecho”, dijo la ministra de Justicia, Stefanie Hubig. “Debe quedar claro: ¡el delito fiscal no debe ser rentable!”.

Las empresas estarían obligadas a declarar el Impuesto al Valor Agregado con mayor rapidez bajo un nuevo sistema electrónico.