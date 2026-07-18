Pausas de hidratación no influyeron en los resultados del Mundial; FIFA decidirá su futuro

Las pausas de hidratación implementadas en el Mundial no afectaron al desarrollo del juego ⁠ni tuvieron ningún efecto en los resultados de los partidos, pero su futuro sigue sin decidirse, dijo el sábado Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

En declaraciones previas a ⁠la final del Mundial del domingo entre ⁠España y Argentina, que se disputará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, el exentrenador del Arsenal señaló que la FIFA revisará las pausas de hidratación tras el torneo, antes de tomar una decisión sobre su uso en futuras competiciones.

La FIFA estableció como obligatorias las pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada parte en todos los partidos del Mundial, pero no fueron bien recibidas por todos.

Los críticos señalaron que estas pausas, que en esencia dividían el partido en cuatro, afectaban al ritmo de los encuentros, al tiempo que permitían a las cadenas de televisión beneficiarse de pausas publicitarias de más de dos minutos. Los aficionados abuchearon durante los intérvalos al principio del torneo.

"No. A veces no les gustaban y tenemos que analizar tras el Mundial cuál es el impacto", respondió Wenger en una rueda de prensa cuando se le preguntó si habían tenido algún impacto en los partidos. "A mí no me pareció que (la pausa) cambiara los resultados de la competición. Pero estamos aquí para servir a la gente que ve el fútbol", agregó.

Condiciones más frescas

Durante el torneo, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, y el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, apoyaron la intención en condiciones de calor extremo, pero cuestionaron su uso en condiciones más frescas y en recintos cubiertos.

El seleccionador ⁠de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que tuvieron un impacto mayor ⁠de lo previsto inicialmente y que rompieron el ⁠ritmo de los partidos.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, se mostró aún más crítico y señaló que las ⁠pausas no aportaron nada al fútbol, al tiempo que destruyeron la esencia cultural de este deporte. Hubo diferencias considerables en las condiciones de juego durante el Mundial, celebrado en México, Canadá y Estados Unidos, ya que algunos partidos se disputaron bajo un calor extremo y otros en condiciones mucho más frescas, especialmente en Canadá y en Boston.

"En algunos partidos era realmente necesario y, como no queríamos que hubiera diferencias entre los encuentros, decidimos aplicarlo (en todos los partidos). Realizaremos un análisis en profundidad tras la competición", explicó ⁠Wenger.

"En algunos partidos en los que los estadios estaban cubiertos, la gente no estaba contenta con ello. Desde el punto de vista médico, era necesario en muchos partidos. Aún no hemos llegado a una conclusión", apuntó. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco.)