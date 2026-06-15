Tras acuerdo con Irán, Trump propone poner fin a la guerra en Ucrania durante cumbre del G7

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con los líderes mundiales en la cumbre del Grupo de los Siete, celebrada en un complejo turístico a ⁠orillas de un lago en ⁠Francia, donde presentó su acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán y dijo que ahora trataría de acabar con los combates en Ucrania y el Líbano.

La llegada de Trump a la cumbre del G7 en Évian-les-Bains coincide con un momento en que los líderes mundiales se muestran cada vez más recelosos hacia Estados Unidos. Si bien muchos de ellos expresaron su alivio por un acuerdo que podría poner fin al conflicto con Irán, este se vio empañado por la inquietud ante las nuevas amenazas arancelarias de Trump a Francia y sus advertencias sobre los peligros de la inmigración.

En declaraciones a la prensa junto al presidente francés Emmanuel Macron, Trump anunció que Estados Unidos e Irán ya han firmado un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, pero no aclaró cuándo se haría público el texto.

Una vez asegurado el acuerdo con Irán, Trump dijo que ahora centraría su atención en intentar garantizar la paz entre Ucrania y Rusia, al tiempo que trataría de ⁠poner fin a los combates en el Líbano.

"Ayer mantuvimos ⁠una conversación muy positiva con ⁠el presidente (Volodímir) Zelenski y el presidente (Vladimir) Putin, y creo que quizá podamos hacer algo ⁠al respecto. De verdad lo creo. Creo que ambos están abiertos", agregó.

Las repercusiones de las guerras en Europa del Este y Oriente Medio son solo uno de los varios temas con los que los líderes del G7 lidiarán durante la cumbre del 15 al 17 de junio.

Los siete buscarán además puntos en común para abordar los desequilibrios económicos globales, el abastecimiento de minerales críticos fuera de China —el ⁠proveedor dominante— y la inteligencia artificial.

Trump tiene previsto asistir a una sesión de trabajo con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la cumbre.