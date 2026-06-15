Ucrania celebra nuevas sanciones de la UE a Rusia tras ataque mortal y bombardeo a catedral

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha valorado positivamente este lunes la nueva tanda de sanciones aprobada por la Unión Europea contra Rusia, que llega en plena ofensiva contra Kiev, incluyendo el bombardeo sobre la catedral de la Dormición.

"Acogemos con satisfacción las sanciones adicionales de la UE contra el complejo militar-industrial y la flota fantasma de Rusia. El agresor debe pagar un precio más alto por su negativa a optar por la paz", ha subrayado el titular de Exteriores ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que señala que "la presión funciona" y "debe maximizarse".

Sibiga ha indicado que el ataque contra varios puntos del país que deja once muertos y que ha golpeado la catedral de la Dormición demuestra que "Rusia merece más presión, y no concesiones".

"Rusia ha matado a civiles, ha atacado zonas residenciales y ha dañado la catedral de la Dormición de Kiev, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los lugares más sagrados del patrimonio cristiano en Europa", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que "cada misil lanzado contra ciudades ucranianas, cada lugar cultural dañado, cada civil asesinado es un argumento más a favor de sanciones más severas".

La UE ha acordado la inclusión de 34 personas físicas y 47 entidades en su lista de medidas restrictivas, en un nuevo paquete dirigido contra empresas vinculadas al complejo militar ruso, la flota fantasma utilizada para sortear las sanciones occidentales y responsables de la persecución, envenenamiento y muerte del opositor ruso Alexei Navalni.