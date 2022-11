“Relación entre países, no entre partidos”

Entrevista a Esteban Moctezuma, embajador de méxico en EU

Pocas horas antes de la elecciones intermedias de ayer, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, comenta sobre las posibles implicaciones que tendría para México una victoria del Partido Republicano: los temas que afectaría irían desde programas para inmigrantes hasta temas de derechos humanos. El embajador enfatiza sobre el intenso diálogo que existe entre Estados Unidos y México.

—¿Cómo impactarán las elecciones intermedias de los Estados Unidos en la relación bilateral?

El énfasis en algunas políticas es lo que varía entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Por ejemplo, el tema migratorio es muy probable que, si ganan los republicanos, el tema de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés, programa conocido como el de los dreamers) se quede congelado porque esta es una iniciativa que han venido empujando fundamentalmente los demócratas. Hay temas de derechos humanos y de derechos civiles que también, seguramente, se rezagarían. Hay temas fronterizos que van a subir el tono, más que a medidas, en el énfasis en lo que a ellos les afecta. Pero yo me atrevo a decir que la relación en lo sustantivo, en sus bases fundamentales, puede darse perfectamente bien con republicanos y con demócratas. Nuestra relación es entre países, no entre partidos.

—En caso de que el Partido Republicano se lleve la victoria en las dos cámaras, el gobierno de México está preparado para para generar algún cambio, por ejemplo, en materia de cooperación en seguridad o migración.

Bueno, de hecho, México y no solo México como país sino este gobierno en particular, ha trabajado ya con republicanos y con demócratas. De manera que tenemos experiencia en trabajar con los Estados Unidos y las variantes que le imprime cada partido, pues es parte de lo que podemos resolver con inteligencia y diplomacia.

—¿Cómo calificaría la relación bilateral en estos momentos?

Es una relación con un intenso diálogo. De hecho, ustedes ven cómo van y vienen servidores públicos de Estados Unidos a México. El último fue (John) Kerry. De México a Estados Unidos estuvo el canciller Ebrard hace unos días. Y permanentemente estamos en comunicación. Entonces, yo la calificaría de un diálogo constante y de una relación no sólo de vecinos sino de socios.

—La Cumbre de América del Norte se llevará a cabo en diciembre, y ocurrirá en un momento complejo por el tema de las consultas en materia energética. ¿Sería la cumbre la última oportunidad para evitar que se instale un panel?

No, de hecho, la cumbre no tiene como propósito hablar de otros mecanismos que tienen su propio espacio y su propio ritmo. La Secretaría de Economía, que es la encargada de ver esto, acaba de tener una conversación con la Oficina de Comercio, que maneja Katherine Tai, por lo que pensamos que vamos a seguir en las conversaciones antes de que se tome una decisión por parte de Estados Unidos sobre si hay o no hay panel. Y esto está en función de que estas conversaciones tengan éxito. Si no tienen éxito estas conversaciones entonces se va al panel. El panel puede durar alrededor de 8 meses, un año y después del panel, todavía hay un periodo para ponerse de acuerdo de nuevo. Entonces son procesos largos en donde lo mejor es ponerse de acuerdo y yo creo que la Secretaría de Economía tiene suficiente espacio para hacer muy buen papel.

—¿Qué nos puede adelantar de la próxima cumbre de América del Norte en la que México será anfitrión?

Los tres países debemos de conformar una región unida, competitiva y humanista. Humanista porque debemos de defender valores, debemos de defender derechos humanos, democracia, libertades y creo que eso es algo sumamente importante. Es una cumbre muy importante. América del Norte es un concepto que estamos empujando con mucha fuerza en la embajada.

@BravoLucy