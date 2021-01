La llamada telefóncia entre lo presidentes de México y Estados Unidos es una buena señal ya que en política exterior las señales importan mucho, y en este caso fue Joe Biden quien tuvo la iniciativa de hacer la llamada, y eso es unabuena señal, comenta Rafael Velázquez, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y miembro de Globalitika.

Enrique Sevilla, profesor de la Universidad Veracruzana complementa lo dicho por Velázquez al decir que “lo más importante para Estados Unidos en términos de política exterior son sus vecinos, lo cierto es que, en Washington, muchas veces parece olvidarse eso y prefieren hablar de Rusia u Oriente Medio”.

También agrega que la interacción entre los presidentes “es un buen gesto (...) En los medios se discutía mucho y se decía que la relación podría ser mala particularmente porque López Obrador había sido, no grosero, pero sí bastante distante con el atraso de la felicitación (por la victoria de Biden en las elecciones) y posteriormente con el caso de Cienfuegos”. Frente a este ambiente, indica Sevilla, “fue una llamada muy cordial y seguramente muy diplomática”.

Sobre el tema de migración, el principal tema de la agenda que abordaron, para Enrique Sevilla le “parece que el presidente López Obrador está volviendo a su agenda original hacia Centroamérica, siempre dijo que su idea era la cooperación para el desarrollo con el fin de que la gente no migrara de los países centroamericanos”. En este tema, Joe Biden se compromete a aportar 4,000 millones de dólares.

Rafael Velázquez recuerda que “esta iniciativa de Biden tanto la reforma migratoria (donde planea legalizar a 10 millones de indocumentados) como el programa de ayuda financiera hacia Centroamérica depende del Congreso, a pesar de que hay mayoría de demócratas en ambas cámaras (...) aún así no hay garantía que el Congreso lo apruebe porque necesita un porcentaje importante de republicanos.

Seguridad, malas señales

La apertura del expediente sobre el general Cienfuegos elaborado por la DEA, por parte del Gobierno mexicano, “genera desconfianza”, indica Rafael Velázquez, y agrega: “si el gobierno mexicano no genera esquemas de confianza, sí podrían venir más adelante mayores presiones, pero Biden está mandando una señal de que quiere cooperar y está esperando que la parte mexicana haga lo mismo”.

Enrique Sevilla no cree que los esquemas de seguridad por parte de Estados Unidos se vayan a “eliminar por completo” y cree que vendrá una renegociación de la Iniciativa Mérida. “Ahí se me hace qué van a enfrentar muchos desafíos sobre desconfianzas (...) es el tema más sensible en la relación y dónde probablemente habrá más desencuentros”, concluye el miembro de Globalitika.

