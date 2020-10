El segundo y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos tuvo una atmósfera radicalmente opuesta al primero. Se pudo debatir bajo las nuevas reglas, la principal, el micrófono del candidato que no tuviera la palabra, estuvo apagado. No hubo interrupciones.

Parece que el dilema que conduce hacia la victoria de las elecciones en Estados Unidos se reduce a abrir o cerrar la economía debido al Covid-19. Así lo esgrimieron Donald Trump y Joe Biden durante el segundo debate celebrado la noche de ayer 22 de octubre, en la Universidad de Belmont, en Nashville.

“Yo cerraré el virus y no el país”, comentó Biden luego de que Trump anticipara que el demócrata, de ganar las elecciones, cerraría la economía. El candidato republicano volvió a señalar a China como culpable de la crisis mundial que ha causado el virus.

Donald Trump aseguró que en las próximas semanas llegará la vacuna contra el virus y será distribuida con apoyo del ejército.

Rusia e Irán, intervención en las elecciones

La moderadora Kristen Walker introdujo el tema de la injerencia de Rusia e Irán revelada por agencias de inteligencia de Estados Unidos la noche del miércoles.

Joe Biden indicó que aquellos que intervengan en el proceso electoral “van a pagar por ello”. Acusó a Rudolph Giuliani, asesor de Trump, de ser un “peón de los rusos”. También comentó que “los rusos no quieren que yo sea electo (...) No entiendo por qué Trump no enfrenta a Putin”.

El presidente y candidato republicano acusó a Biden de haber recibido “3.5 milllones de dólares de un alcalde ruso”.

Biden negó de inmediato y acusó a Trump de intentar extorsionar al presidente de Ucrania a cambio de que le otorgara información sobre la actividad financiera de Hunter Biden, hijo del demócrata.

Racismo

Son más de 500 niños los que han sido separado de sus padres a través del programa Tolerancia Cero, y a la fecha no se han podido reunir con ellos. Kristen Walker preguntó al republicano sobre el tema. Trump solo dijo que “estamos trabajando” e indicó que los demócratas fabricaron las jaulas donde fueron llevados el año pasado tras la política del fiscal Jeff Sessions.

Biden criticó que la política de Trump lleve a migrantes al otro lado de la frontera, México.

Sobre el problema social detonada por el asesinato de George Floyd, Trump dijo que “nadie ha hecho por la comunidad negra más que yo, quizá Abraham Lincoln”.

La moderadora puso sobre la mesa las reacciones negativas que ha tenido Trump contra el movimiento Black Lives Matter: “soy el menos racista en este auditorio”, dijo Trump. Biden le recordó sus señalamientos racistas en contra de mexicanos durante su campaña en el 2016.