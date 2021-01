Buenos Aires. La llegada de un cargamento de vacunas Sputnik V a Argentina desde Rusia prevista para esta semana fue reprogramada sin fecha, admitió una fuente del gobierno argentino.

"Aún no", fue la respuesta del portavoz consultado sobre si la partida del vuelo que debe retirar las dosis del laboratorio Gamaleya ya fue reprogramada.

El avión de Aerolíneas Argentinas que debía partir hacia Rusia el domingo pasado para transportar el cargamento "será reprogramado a la mayor brevedad posible una vez que contemos con la confirmación de todos los actores que participan en la cadena logística que permite el traslado de las vacunas", había informado en su cuenta de Twitter Pablo Ceriano, presidente de la aerolínea.

Argentina recibió hasta el momento 600,000 dosis de las 19.4 millones que Rusia se comprometió a entregar hasta finales de febrero.

Desde la semana pasada, la Sputnik V ya comenzó a aplicarse en la Argentina también para mayores de 60 años. Por recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya para los mayores, el grupo etario más expuesto ante la actual pandemia.

Anteriormente, la Anmat no había recomendado el uso para mayores de 60 años, ya que los resultados de los estudios informados por el laboratorio ruso no eran suficientes. Sin embargo, luego se complementó la información con nuevos documentos. Allí se reporta que la eficacia de la vacuna para los mayores es de 91.8 por ciento. Además, informaron que en los estudios no se reportaron muertes relacionadas a la vacuna ni casos de alergias severas.

El médico Eduardo López, que asesora al ministerio de Salud consideró que es necesaria una campaña de comunicación con el propósito de que aumente la confianza en la vacuna, luego de algunos cuestionamientos.