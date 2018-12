La oficina del fiscal general de Illinois acusó a la Iglesia católica de reducir drásticamente el alcance de las denuncias de abuso sexual por parte del clero, ya que sus investigadores encontraron al menos 500 acusaciones adicionales contra sacerdotes y clérigos, en comparación con 185 casos que la Iglesia ha hecho publicos y considerados creíbles.

La oficina de Lisa Madigan reconoció que una acusación que se ha encontrado como creíble no es lo mismo que una simple acusación. Sin embargo, alegó que una investigación que su oficina inició en la Iglesia católica en agosto está arrojando que los líderes católicos no están profundizando en la culpa de sus clérigos. La investigación “ha revelado que las acusaciones no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto.

“La idea de que el abuso sexual de menores por parte del clero es mayor de lo que (nosotros) informamos es simplemente falsa”, aseguró William Kunkel, abogado de la archidiócesis de Chicago.

Desde que un gran jurado en Pensilvania encontrara 300 “sacerdotes depredadores” en agosto pasado, diferentes fiscales generales de distintos estados han empezado varios casos. Entre ellos destacan Virginia, Maryland, Vermont, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Nebraska, Washington, Kentucky, Missouri y Nuevo México. Mientras, en las últimas semanas, se ha reunido con la diócesis de su estado el fiscal de Louisiana.

Ayer por la mañana, el Vaticano anunció que un obispo de Los Ángeles sería removido de su cargo tras hacer una revisión de un cargo de abuso sexual infantil en la década de 1990.

Desde que comenzó la investigación de Madigan, dijo la directora de comunicaciones de su oficina, Maura Possley, las seis diócesis de Illinois han tenido que agregar 45 nuevos nombres a sus diversas listas de sacerdotes con acusaciones creíbles. Esto refleja una falta de franqueza, expuso Possley, y es por eso que Madigan dio a conocer el número de acusaciones.