Kabul. Un alto dirigente talibán dijo que el papel de las mujeres en Afganistán, incluido su derecho al trabajo y a la educación y cómo deben vestirse, será decidido en última instancia por un consejo de eruditos islámicos.

"Nuestros ulemas (eruditos) decidirán si las niñas pueden ir a la escuela o no", dijo Waheedullah Hashimi, que tiene acceso a la toma de decisiones del grupo.

"Ellos decidirán si (las mujeres) deben llevar hiyab, burka, o sólo (un) velo y abaya. Eso depende de ellos".

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, había dicho el martes en una conferencia de prensa en Kabul que las mujeres podrán trabajar y estudiar y "serán muy activas en la sociedad, pero dentro del marco del Islam".

"La gente en Afganistán es en un 99.99% musulmana y cree en el Islam", dijo Hashimi. "Cuando se cree en las leyes, definitivamente se debe aplicar esa ley. Tenemos un consejo, un consejo muy destacado de ulemas: ellos decidirán qué hacer".

Hashimi explicó que aún no se han decidido muchas cuestiones relativas a la gestión de Afganistán, pero que el país no será una democracia.

"No habrá ningún sistema democrático porque no tiene ninguna base en nuestro país", dijo. "No vamos a discutir qué tipo de sistema político debemos aplicar en Afganistán porque está claro. Es la sharia (la ley islámica) y ya está".

Primeros muertos

Al menos tres personas murieron en protestas contra los talibanes en la ciudad afgana de Jalalabad el miércoles, dijeron testigos.

Los testigos dijeron que los decesos en Jalalabad ocurrieron cuando residentes locales intentaron izar la bandera nacional afgana en una plaza de la ciudad, a unos 150 kilómetros de la capital, en la carretera principal hacia Pakistán. También hubo más de una decena de heridos después de que abrieron fuego contra los manifestantes.