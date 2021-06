San José. Previo a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris en México, el próximo martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su homólogo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, conversaron sobre la cooperación mutua en materia migratoria, el desarrollo de Centroamérica y la distribución de vacunas contra el Covid-19.

En su primer encuentro bilateral presencial, en el marco de la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en San José, Costa Rica, los funcionarios reafirmaron su compromiso por promover la seguridad y prosperidad de ambas naciones, así como fomentar el desarrollo económico en Centroamérica, hacia una migración ordenada, segura y regular en la región.

De acuerdo con el Departamento de Estado el secretario Blinken agradeció al canciller Ebrard la constante colaboración del gobierno mexicano para abordar las causas profundas de la migración irregular en la región.

Asimismo, los dos secretarios dialogaron sobre el apoyo en conjunto contra la pandemia de Covid-19, para lograr una distribución más justa y equitativa de las vacunas.. También destacaron la cooperación en materia de seguridad, en seguimiento a la reciente visita de una delegación estadounidense a México encabezada por Juan González. Y las cuestiones relacionadas con la democracia y la gobernanza.

Desde su cuenta de Twitter, Ebrard aseguró que se construye una cercana y productiva relación con Estados Unidos.

“Encontré a un Secretario de Estado cordial, interesado en escuchar los planteamientos de México. La relación entre ambos será muy buena, fructífera. La visita de la Vicepresidenta Kamala Harris el próximo martes dará cuenta de la cercana relación bilateral que se construye”, agregó.

Finalmente, se abordaron los preparativos de la próxima visita a México de la vicepresidenta Harris para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No vengan a EU”

Por otro lado, Blinken aprovechó durante su visita de trabajo por Costa Rica tratar de disuadir a los migrantes de Centroamérica de ir ilegalmente a Estados Unidos, aunque admitió que Washington debería ayudarlos a quedarse en casa.

"Estados Unidos lo ha dicho claramente, y lo diré nuevamente, la gente no debe hacer este peligroso viaje a nuestra frontera", insistió. Aunque admitió que "decir 'no vengan' puede no ser suficiente".

"Debemos trabajar juntos para que sea más seguro para la gente de Centroamérica quedarse en casa sin miedo y con la esperanza de un futuro mejor", agregó el secretario de Estado.

Blinken anunció que Estados Unidos dará un apoyo "sin precedentes" de 4,000 millones de dólares durante cuatro años para ayudar al desarrollo de Honduras, Guatemala y El Salvador, conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica. (Con información de AFP)

geopolitica@eleconomista.mx