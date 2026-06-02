Mundial 2026 costaría a empresas 17,000 millones de ​dólares en pérdida de productividad: encuesta

Dado que ⁠el Mundial de futbol va a acaparar todas las conversaciones, las ⁠empresas podrían tener dificultades para mantener a los trabajadores concentrados durante el torneo —e incluso para conseguir que acudan a la oficina—, de acuerdo a una nueva ⁠encuesta publicada el martes.

Un estudio ⁠de UKG estima que el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, podría costar a los empleadores de todo el mundo unos 17,000 millones de dólares en pérdida de productividad, ya que el 37% de los trabajadores tiene previsto ajustar sus horarios debido al torneo.

La encuesta reveló que el 27% de los empleados probablemente no cumplirá con su trabajo ya sea llegando tarde, saliendo antes o ausentándose por completo, mientras que el 11% admitió que trabajaría con resaca y el 14% afirmó que vería en streaming los partidos y los momentos destacados en secreto durante el horario laboral.

UKG, una plataforma de IA para la gestión de recursos humanos, nóminas y personal, encuestó a 8,000 empleados de Australia, Canadá, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos para evaluar el impacto del Mundial en los lugares de trabajo.

El torneo ampliado de este año, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, contará con 48 países y ⁠104 partidos.

El torneo podría suponer unos 11,700 ⁠millones de dólares en costos por ⁠pérdida de productividad solamente en Estados Unidos, seguido de Alemania con 1,340 millones, según ⁠UKG.

"Cuando el ausentismo y el presentismo se producen a gran escala, el efecto es inmediato y costoso", afirmó Suresh Vittal, director de producto de UKG. "La productividad cae, la experiencia del cliente se resiente y la moral se ve afectada, ya que el resto del equipo tiene que cubrir las bajas".

Los gerentes tampoco son inmunes al atractivo de un partido apasionante. La encuesta reveló ⁠que el 42% de quienes ocupan lugares de liderazgo probablemente planearía tomarse un día libre y el 45% solicitaría flexibilidad a última hora.