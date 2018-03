Con los organismos de inteligencia de Estados Unidos Donald Trump ha entrado en una atmósfera un tanto belicosa. El principal funcionario de inteligencia del país aseguró que la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales consistió en hackear información y en difundir noticias falsas . Se trata de James Clapper, director de Inteligencia Nacional. Lo dijo ante el comité de Servicios Armados del Senado y el motivo de la reunión fue analizar amenazas cibernéticas del extranjero, en especial, el caso de Rusia.

Donald Trump se resiste a creer que Rusia intervino en la elección a pesar de las pruebas que tienen los organismos de inteligencia y ha desacreditado al presidente Barack Obama por haber impuesto sanciones al gobierno del presidente Putin recalcando, en varios tuits, que el hackeo lo pudo haber hecho un adolescente de 14 años, como lo asegura Julian Assange.

Todos los estadounidenses deben alarmarse por los ataques de Rusia a nuestro país , dijo el senador republicano John McCain, presidente del Comité de Servicios Armados en la apertura de la audiencia. Sobre el caso ruso, el excandidato presidencial mencionó que no hay un tema más importante en seguridad nacional que la de llevar a cabo elecciones sin la intervención extranjera .

Sobre el potencial que tuvo el hackeo en las elecciones, a Clapper le preguntaron si la intromisión rusa pudo haber cambiado los resultados. No tenemos ninguna forma de medir el impacto. No es nuestro trabajo , respondió. Denominar el acto del hackeo como un acto de guerra es algo que no creo que la comunidad de inteligencia deba de calificar; sin embargo y en mi opinión, es un acto muy grave . En la audiencia también respondieron el subsecretario de Defensa para Temas de Inteligencia, Marcel Lettre y el director de la Agencia Nacional de Seguridad, Michael Rogers.

Los tres funcionarios emitieron un comunicado conjunto sobre las amenazas cibernética que enfrenta Estados Unidos y las estrategias que plantean para encararlas En él se califica a Rusia como un actor de hackeo de gran alcance que representa una amenaza para las redes del país. En los últimos años hemos observado al Kremlin asumir una postura cibernética más agresiva . Clapper confirmó que están preparando una versión desclasificada del informe de hackeo ruso que darán a conocer la próxima semana. Todavía hay mucho que no sabemos, pero de lo que no hay duda es sobre la injerencia de Rusia , declaró el senador demócrata Jack Reed.

Por su parte, la senadora demócrata Claire McCaskill dijo que Trump despreció a los organismos de inteligencia al poner como un ejemplo a Wikileaks, y no cree que Julian Assange sea un ejemplo para la democracia. ¿Quién se beneficia de un presidente que destroza las áreas de inteligencia? , preguntó la senadora. Sobre este tema Clapper dijo que es respetable el escepticismo sobre el trabajo de los órganos de inteligencia pero no es lo mismo mostrar escepticismo que desprecio , como lo ha hecho Trump.

Trump designa a director de Inteligencia

El presidente electo designará al exsenador por Indiana, Dan Coats, como director nacional de Inteligencia.

La designación será anunciada en los próximos días, de acuerdo con una persona que recibió información sobre la designación y habló bajo la condición de anonimato.

Coats, un conservador, fue senador durante 16 años. Anunció su retiro el año pasado y no se presentó a reelección.

Tump se reunirá con los directores del FBI y la CIA, así como el director nacional actual, James Clapper, para recibir información sobre el particular. La reunión ocurre después de varios tuits controvertidos de Trump en donde pone en duda la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

Organizaciones defensoras de inmigrantes en batalla prolongada

Una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes sin autorización convocó a una jornada nacional de protestas para el sábado 14 de enero con el fin de rechazar las propuestas del presidente electo Donald Trump.

United We Dream, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por su sigla en inglés), Center for Community Change y Fair Immigration Reform Movement dijeron que los 40 eventos entre marchas y concentraciones multitudinarias en al menos 20 estados de la unión americana serán los primeros de varios previstos durante el gobierno de Donald Trump, quien asumirá el poder el 20 de enero.

Kica Matos, directora de derechos migratorios del Center for Community Change, calificó a la jornada de protestas como el comienzo de una batalla prolongada que pensamos se extenderá durante cuatro años .

Nuestro movimiento está listo para enfrentar a este gobierno en cada instancia , aseguró Matos durante una conferencia telefónica con reporteros. Esta es una situación nueva y estamos preparándonos para librar la batalla de nuestras vidas .