Papa mexicana vs papa de Estados Unidos: La batalla que crece en restaurantes y hoteles

La papa es uno de los ingredientes más democráticos de la gastronomía. Está presente en unos tacos de canasta, acompaña un pescado zarandeado, se convierte en puré dentro de un restaurante de alta cocina o en papas a la francesa de una cadena internacional. Su presencia parece inamovible en la mesa de los mexicanos, pero detrás de ese ingrediente cotidiano se libra una batalla comercial que está transformando la manera en que el país abastece a su industria gastronómica.

México sigue siendo un país productor de papa. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), durante el ciclo comercial 2025/26 la producción nacional se ubicaría alrededor de 2.28 millones de toneladas, mientras que el consumo interno alcanzaría 2.78 millones de toneladas. Esto significa que el país continúa abasteciendo la mayor parte de su mercado, pero el crecimiento del consumo y de la industria alimentaria ha abierto espacio a un mayor volumen de importaciones.

Las proyecciones del USDA indican que durante este ciclo México importará 225 mil toneladas de papa fresca y 327 mil toneladas de papa congelada, principalmente provenientes de Estados Unidos. Más que una sustitución del producto nacional, estas cifras muestran cómo la industria de alimentos procesados se ha convertido en uno de los motores del mercado.

El negocio ya no está sólo en el campo

La competencia dejó de concentrarse únicamente en quién produce más hectáreas. Hoy el mayor valor económico se encuentra en la transformación del producto.

Mientras la papa mexicana mantiene una posición dominante en mercados, tianguis y hogares, la industria estadounidense ha fortalecido su presencia en segmentos como las papas precocidas, congeladas y listas para freír, utilizadas por restaurantes, hoteles, servicios de banquetes y cadenas de comida rápida.

Los datos del Consejo Nacional de la Papa (CONPAPA) reflejan esa tendencia. Tan sólo en enero de 2026 ingresaron al país 49 mil 429 toneladas de papa, con un valor aduanal superior a 1,119 millones de pesos. Del volumen total, 53.3% correspondió a papa preparada o congelada, mientras que 38% fue papa fresca, una señal de que el crecimiento del negocio se concentra en los productos con mayor valor agregado.

La diferencia no es menor. Mientras el productor mexicano comercializa principalmente papa fresca, Estados Unidos participa con una cadena altamente integrada que incluye almacenamiento, procesamiento, logística y contratos de suministro para grandes compradores. Esa capacidad le permite abastecer de manera constante a un mercado donde la uniformidad del producto y la disponibilidad durante todo el año son fundamentales.

La papa congelada cambia las reglas de la cocina

El avance de las importaciones no significa que la papa mexicana esté perdiendo su lugar en la mesa. Sigue siendo el principal producto que consumen los hogares y continúa siendo uno de los cultivos más importantes para estados productores como Sonora, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Estado de México.

Lo que sí está cambiando es el destino del negocio. El crecimiento de restaurantes, hoteles, aplicaciones de entrega y cadenas internacionales ha impulsado una mayor demanda de productos listos para cocinar, capaces de ofrecer el mismo tamaño, textura y rendimiento en cada servicio.

A ese escenario se suma un nuevo competidor. Durante 2026, Canadá obtuvo autorización sanitaria para exportar papa fresca a México, ampliando la oferta disponible para importadores y procesadores, y reforzando la competencia dentro del mercado norteamericano.

En paralelo, los consumidores también observan un mercado con mayor presión sobre los precios. De acuerdo con el monitoreo semanal de Profeco, durante los primeros días de julio la papa alfa blanca registró un precio promedio nacional superior a 51 pesos por kilogramo, aunque con diferencias importantes entre regiones y establecimientos.

papas fritasCortesía

¿Eso significa que el precio seguirá aumentando? No necesariamente en el corto plazo, pero existen factores que mantienen presión sobre el mercado: la estacionalidad de las cosechas, los costos logísticos, el transporte, la disponibilidad de producto nacional y el crecimiento de la demanda industrial. En ese contexto, una mayor importación no garantiza automáticamente precios más bajos para el consumidor.

La discusión ya no es únicamente cuánta papa produce México. La verdadera pregunta es quién abastecerá las cocinas del futuro. Mientras el campo mexicano continúa siendo el principal proveedor del consumo fresco, el negocio con mayor crecimiento está en los productos procesados que llegan a restaurantes, hoteles y cadenas de comida rápida. En una gastronomía donde la eficiencia, la estandarización y la disponibilidad pesan cada vez más, la papa dejó de ser sólo un cultivo para convertirse en un ingrediente estratégico de la industria alimentaria.