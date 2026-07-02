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Política

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Embajador Johnson anuncia confiscación de 138 armas que pretendían llegar a México desde EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este jueves sobre el aseguramiento de 138 armas de fuego que pretendían llegar ilegalmente a México desde Carolina del Norte.

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Foto: @USAmbMex

Redacción El Economista

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este jueves sobre el aseguramiento de 138 armas de fuego que pretendían llegar ilegalmente a México desde Carolina del Norte.

La embajada estadounidense precisó que “gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde el estado de Carolina del Norte”.

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“Esta acción contundente refleja el compromiso del presidente Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas y demuestra el poder de la coordinación basada en inteligencia. Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, escribió el embajador Johnson en su cuenta de X.

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