El tarjetazo llega a la tiendita: mayores ventas y ¿más deudas para tu cartera?

Los hábitos de consumo están cambiando en las colonias populares del país. La posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria en la tiendita de la esquina, la papelería de la colonia, la recaudería del vecino o la pollería del mercado está dinamizando la venta de estos comercios y, a la vez, ofrece nuevas alternativas a la población.

Sin embargo, podría ser una forma de "endeudamiento silencioso", ya que cada vez más personas dan el tarjetazo para comprar productos de uso diario como un rollo de papel higiénico, 100 gramos de jamón, medio kilo de huevo, una Coca-Cola de 600 mililitros o hasta una cerveza, de acuerdo con tenderos.

El pequeño comercio avanza de manera gradual hacia los pagos digitales, porque el consumidor así lo está pidiendo, dice Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

No sólo es un tema de tecnología, es una herramienta para vender más, operar con más seguridad y tener acceso a financiamiento. Vamos caminando paso a paso con una adopción creciente, pero con retos importantes, sobre todo en materia de comisiones, conectividad y capacitación”, comenta.

Según la encuesta 26 “Consumo a la baja” de la Anpec, el efectivo aún predomina en las tienditas; sin embargo, la digitalización cada vez se hace más presente: 37.35% acepta pagos con tarjeta y 36.68% recibe transferencias.

Para estos establecimientos, dice Rivera, representa una oportunidad, más en tiempos de vacas flacas, pues sus ventas tienen el potencial de crecer entre 20% y 30%, en promedio, con picos de hasta 60 por ciento.

“Negocios que no aceptan estos pagos pueden perder hasta 70% de las ventas potenciales”, señala.

Con el tarjetazo mejoran ventas en tienditas

Rosalía es dueña de un negocio de abarrotes. Lleva cerca de tres meses aceptando pagos con tarjeta y asegura que sus ventas crecieron alrededor de 30 por ciento. Incluso, dice, en febrero, registró más ingresos con la terminal frente al efectivo. "En los últimos meses, casi un año, los ingresos bajaron bastante, cerca de 50 por ciento. Muchas personas venían a comprar y preguntaban primero si aceptaba tarjeta y por eso decidí dar el paso”.

Ella optó por poner un mínimo de compra de 100 pesos para aceptar el dinero plástico, porque los clientes querían pagarle hasta un cigarro suelto con ella. “De unos dos años para acá, la gente empezó a comprar mucho a granel, incluso luego me piden que les venda tres huevos, dos rebanadas de jamón o un rollo de papel higiénico. Esa conducta sigue igual, pero ahora pagan con tarjeta”.

Armando lleva un año aceptando tarjeta de crédito y transferencia. Coincide que en que las ventas mejoraron, “pero también creo que es un poco peligroso para nosotros como consumidores, porque de poquito en poquito se llena el jarrito y el problema es para pagarlo”.

En su caso, la gente que antes le pedía fiado, ahora paga con tarjeta, lo cual, para él, es una especie “endeudamiento silencioso”.

De acuerdo con el Inegi, en el país existen alrededor de 1.1 millones de establecimientos dedicados al comercio al por menor de abarrotes y alimentos, lo que confirma que la tienda de la colonia es uno de los espacios más inmediatos donde se ejerce el derecho del consumidor, comenta Prontipagos, un ecosistema tecnológico que fortalece negocios como abarrotes mediante soluciones digitales.

El comercio tradicional, dice, representa cerca de 56.5% del mercado retail en México, lo que refleja la relevancia económica y social de estos establecimientos como puntos de abastecimiento y contacto directo entre consumidores y proveedores.

“Cuando el pequeño comercio incorpora herramientas digitales, no solo amplía su oferta, también fortalece su operación y acerca a la comunidad a un ecosistema de servicios financieros y pagos cotidianos”, señala Luis Ángel Almonte Durán, CEO de la empresa.

¿Qué dicen los usuarios del pago con tarjeta?

Monica considera que es una “excelente” alternativa que puedas pagar en los comercios pequeños con tarjeta y no sólo en tiendas como Oxxo o el supermercado. Sin embargo, reconoce que gasta más que cuando pagaba todo en efectivo. “Antes me abstenía más, trato de ser ordenada con mis cuentas, porque de 100 en 100 pesos, al final de mes, terminan por ser 5,000 pesos”.

Para Arturo es un a especie de “gasto hormiga”, porque no lo sientes hasta que llega el estado de cuenta para pagar. También considera que es “fabuloso” que puedas pagar con estas herramientas cuando no tienes efectivo o dinero, pero siempre y cuando se esté contemplado en el presupuesto del mes.

fernando.franco@eleconomista.mx