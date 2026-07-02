Renault Plan 84: financiamiento a hasta 84 meses y 20% de enganche para estrenar auto

Renault lanzó en México el Plan 84, un esquema de financiamiento que busca ofrecer mensualidades más bajas para acercar la movilidad personal a más personas. Disponible a partir del 1 de julio de 2026, la marca lo presenta como el plan de plazos más amplio de la industria automotriz en el país.

Qué ofrece el Plan 84 de Renault

Renault Kwid

Cada vez los autos son más caros y las tasas de interés de los financiamientos siguen subiendo, lo que aleja a muchos compradores de su primer auto nuevo. Frente a ese escenario, el Plan 84 ofrece plazos de hasta 84 meses para liquidar el vehículo, con un enganche de apenas 20%.

Según Renault, este esquema permite mensualidades hasta 10% más bajas que las de los planes tradicionales de hasta 72 meses. La marca destaca que el objetivo es que los clientes no comprometan sus prioridades personales o familiares por cubrir la mensualidad del auto. Además, el plan permite adelantar pagos o liquidar anticipadamente sin penalizaciones.

El servicio está disponible únicamente a través de Renault Servicios Financieros (RSF).

Renault Kwid 2026

Para apuntar directamente al segmento de entrada, Renault señala que el Kwid bajo este esquema partirá de $202,900 pesos. A ello se suman un año de seguro gratis y una garantía de cinco años o 140,000 km (lo que ocurra primero).

El Kwid es uno de los autos más accesibles del mercado mexicano, con una mecánica sencilla. Gracias a su bajo peso, sus dimensiones contenidas y un motor pequeño, es también una opción bastante eficiente.