Kia Niro 2027: luce más refinada sin renunciar a su imagen disruptiva

Kia fue una de las primeras marcas en retar de frente a Toyota en el terreno de los híbridos, y la Kia Niro ha sido uno de sus productos más exitosos: un SUV subcompacto de diseño propositivo y una eficiencia envidiable en su categoría. Varios años después del debut de su segunda generación, llega el momento de conocer su renovación.

Un look más sobrio sin perder identidad

2027 Kia Niro

Si algo hizo destacar a la Niro fue su diseño, que tomó lo visto en el Habaniro Concept y lo evolucionó sin perder su esencia. Para el modelo 2027 luce algo más sobria, con formas más simples al frente.

2027 Kia Niro

Los cambios exteriores más notorios están en un frente con faros nuevos, una fascia más sencilla, nuevo diseño de rines, nueva firma de luz en las calaveras, y tapa de cajuela y defensas rediseñadas. Kia suma además dos colores nuevos: Marfil Plateado y Beige Sunset.

Interior actualizado y más refinado

2027 Kia Niro

Por dentro, la Niro conserva varios elementos conocidos y estrena otros. Destaca un nuevo diseño de volante, igual al del Kia Sportage, y la opción de un marco curvo en el tablero que aloja dos pantallas de 12.3" (central e instrumentos).

El equipamiento se mantiene completo: aire acondicionado automático de doble zona, iluminación ambiental, sistema de sonido premium, asientos delanteros eléctricos con ventilación y calefacción, volante calefactado y cargador inalámbrico para el celular, entre otros.

2027 Kia Niro

En seguridad, lo más nuevo está en la actualización de los asistentes avanzados a la conducción: el freno autónomo de emergencia ahora suma detección de ciclistas y una nueva función en intersecciones; el mantenimiento de carril incorpora un sensor táctil en el volante para asegurar que el conductor no lo suelte, y llega la cámara de visión 360° con visualización de punto ciego en el cuadro de instrumentos digital.

Mecánica: solo híbrida convencional

2027 Kia Niro

En nuestra región, la Kia Niro 2027 llega únicamente con el tren motriz híbrido convencional. En la generación pasada se evaluó traer la variante híbrida enchufable a México, pero nunca se concretó.

El motor base sigue siendo un cuatro cilindros de 1.6 litros apoyado por un motor eléctrico, para una potencia conjunta de 141 hp y 195 lb-pie de par (265 Nm). La transmisión continúa siendo una de doble embrague de seis velocidades, con tracción exclusiva al eje delantero.

2027 Kia Niro

La marca también recalibró la suspensión y la dirección para mejorar el manejo, y reforzó el aislamiento acústico para una experiencia más refinada.

Esta actualización comenzará ventas en Estados Unidos antes de terminar el año, para México podríamos esperarla hacia inicio de 2027. Hasta que se acerque su lanzamiento la marca nos contará más de versiones y precios para esta actualización.