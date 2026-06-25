Tiendas 3B gana terreno en mercado de hard discount; ya concentra una cuarta parte del crecimiento

La cadena Tiendas 3B está ganando participación de mercado dentro del segmento de descuento (hard discount) en México y es ya el responsable de una cuarta parte del crecimiento de esta categoría.

Entre 2019 y 2025, la participación de Tiendas 3B dentro del mercado discount pasó de 4 a 14%, mientras que otros jugadores como Bodega Aurrera registraron una caída de 71 a 63% en el mismo periodo, de acuerdo con el estudio Hard Discounters y Marca Propia elaborado por Bain & Company.

"Tiendas 3B está creciendo desproporcionadamente y sería el que más participación estaría ganando", explicó Pablo Martín del Campo, socio y miembro en Bain de la práctica de Consumer Products para América Latina.

Durante la presentación del estudio, el especialista agregó que Tiendas 3B está liderando el crecimiento del mercado de descuento, con una tasa anual compuesta de alrededor de 34% entre 2019 y 2024. Como ejemplo, mencionó que Bodega Aurrera Express registró un crecimiento de 8% en el mismo periodo.

El especialista consideró que la mayor historia de éxito dentro del mercado de hard discount ha sido "sin duda Tiendas 3B", cuyos ingresos han crecido entre 34 y 35% durante los últimos seis años.

Parte de su éxito ha sido ofrecer precios más bajos, entre 20 y 25% por debajo de productos de marcas reconocidas.

Incluso, la cadena de tiendas de descuento se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento del mercado de hard discount del país, ya que es responsable de alrededor del 26% de las ventas totales de este segmento en los últimos seis años.

Entre 2019 y 2025, el valor de las ventas totales del mercado de hard discount pasó de 25,000 millones a 103,000 millones de pesos.

Disruptor del mercado

El crecimiento de 3B, explicó el especialista de Bain, responde principalmente al ritmo de aperturas de tiendas, ya que abre alrededor de una tienda al día y logra incrementar las ventas en cada sucursal.

La cadena crece cerca de 15% anual por la apertura de nuevas tiendas y otro 15% por el desempeño de sus tiendas, acotó.

"3B es el principal jugador que ha estado llegando a disrumpir el mercado mexicano", opinó Pablo Martín del Campo.

Los ingresos de Tiendas 3B pasaron de 14,000 millones de pesos en 2019 a cerca de 78,000 millones de pesos en 2025. En ese mismo periodo, la cadena expandió su red a alrededor de 3,400 puntos de venta.

Cabe mencionar que Bodega Aurrera Express reportó, hasta marzo de este año, un total de 1,562 tiendas en México.

La administración de tiendas 3B planea llegar a alrededor de 5,300 tiendas hacia 2030, mencionó el socio y miembro en Bain de la práctica de Consumer Products para América Latina.

Agregó que la cadena estimaba que el mercado mexicano podría alcanzar alrededor de 10,000 tiendas de hard discount, pero recientemente ajustó su expectativa a un potencial de entre 11,000 y 12,000 unidades.

No obstante, consideró que uno de los principales retos para mantener la expansión será encontrar ubicaciones adecuadas, ya que el formato requiere tiendas pequeñas y cercanas a los consumidores.

Además, mencionó que 3B ha buscado adaptar el modelo de hard discount al consumidor mexicano, probando formatos y ubicaciones distintas, sin que necesariamente cambie su modelo original.

"Tiendas 3B ha tenido un modelo de negocios en el cual ha logrado salirse un poco del libro de texto del hard discount para adaptarlo más a las preferencias del consumidor mexicano", acotó.

El especialista explicó que 3B no se ha enfocado únicamente en los segmentos económicos medio y bajo, sino que también ha buscado penetrar en consumidores de mayor poder adquisitivo, incluso incorporando productos premium y una imagen más cuidada en algunas de sus tiendas.

Además, destacó que 3B no se fue solo por el camino de poner marcas propias o marcas poco conocidas, sino que también vende productos de marca. Explicó que el consumidor puede encontrar una opción de una marca reconocida y otra alternativa que puede ser una marca propia o una marca menos conocida de 3B.

El formato de tienda de hard discount se caracteriza por vender productos a precios bajos, por una alta penetración de marca propias, con un surtido de hasta 1,000 SKU (productos disponibles). Ocupan espacios de entre 300 y 600 metros cuadrados.

En México, se ubican jugadores como Tiendas 3B, Tiendas Neto, Bodega Aurrera Express y Tiendas Bara.