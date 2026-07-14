Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán si no se logra un acuerdo

El presidente Donald Trump dijo que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

"La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes", dijo Trump en una entrevista con Fox News.

"Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien", agregó.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país.

Un frágil alto el fuego alcanzado el 17 de junio entre ambas partes se ha caído.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo continuarían los ataques estadounidenses, Trump respondió: "Seguirán hasta que yo diga que es suficiente".