La CFE proyecta inversión de 195 millones de pesos en Querétaro para este año

Querétaro, Qro. Este año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla en el estado tres programas, que comprenden 65 proyectos, con una inversión de 195 millones de pesos e incorporarán 30 MVA de capacidad, para fortalecer el suministro eléctrico.

La empresa pública informó, a través de un comunicado, que en el 2025 realizó 131 proyectos de distribución en la entidad, con una inversión de 475 millones de pesos, añadiendo 160 MVA de capacidad.

El comunicado surge de una reunión que este lunes sostuvieron la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, como parte de la Mesa permanente de atención al servicio eléctrico en la entidad, precisó la empresa pública.

En el rubro de transmisión, la CFE precisó que trabaja en herramientas de monitoreo, automatización, simulación operativa e inteligencia artificial para identificar condiciones de riesgo, programar trabajos con mayor seguridad y prevenir posibles afectaciones a la población.

En el encuentro, también reiteraron que fortalecerán acciones preventivas: como la inspección de instalaciones, el mantenimiento de infraestructura, poda de vegetación cercana a las redes eléctricas y la modernización de equipos estratégicos.

También acordaron mantener comunicación permanente entre la CFE, el gobierno del estado y los municipios, para compartir información, identificar las zonas de atención prioritaria y dar seguimiento.

Informaron que se reforzará la presencia institucional en Querétaro mediante reuniones periódicas, recorridos territoriales y mecanismos de coordinación. Y revisaron las necesidades relacionadas con el crecimiento urbano e industrial, sumado a proyectos de inversión que requerirán nueva infraestructura eléctrica.

De forma previa, el 24 de junio funcionarios estatales de Querétaro hicieron un llamado a la CFE para atender inconsistencias en el servicio; en esa ocasión, en conferencia de prensa, los funcionarios locales manifestaron que la entidad enfrenta problemas de suministro de energía por la falta de mantenimiento preventivo en la infraestructura para transmitir y distribuir el servicio.

Proyectan inversiones por casi 9,000 millones de pesos

En materia de infraestructura eléctrica, en mayo la CFE informó sobre diversos proyectos a realizarse en el estado: entre las inversiones concluidas, en ejecución y programadas suman 8,833.69 millones de pesos, para el fortalecimiento estructural del sistema eléctrico regional con 1,425 MVA de capacidad de transformación adicional, 1,883.1 MVAr de compensación y 344.7 kilómetros de nuevas líneas de transmisión.

El 18 de junio, en el Foro Nacional de Energía y Sustentabilidad 2026, el encargado del departamento de Pronóstico de Demanda y Consumo de la CFE, Salvador Bautista Vera, precisó que se estiman inversiones que impacten en el estado por casi 9,000 millones de pesos durante el sexenio.