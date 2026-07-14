México y Panamá refuerzan su agenda bilateral: José Raúl Mulino realiza visita oficial

Atendiendo una invitación oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribó la tarde de hoy a México. El mandatario fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dando inicio a una agenda que busca profundizar los vínculos políticos y económicos entre ambas naciones.

Los mandatarios se reunirán el miércoles en Palacio Nacional para abordar temas de la agenda bilateral, entre ellos el intercambio comercial, inversiones, agro, seguridad, aduanas y cooperación.

De acuerdo con el gobierno panameño, se espera que Mulino y Sheinbaum suscriban nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

Además de la agenda política, Mulino también se reunirá con 23 representantes de empresas mexicanas interesadas en las oportunidades que ofrece Panamá o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios para acceder a otros mercados de la región.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos diplomáticos.

“México y Panamá seguirán fortaleciendo sus lazos diplomáticos en temas bilaterales, como el impulso al intercambio comercial y de inversiones, el sector agropecuario y la cooperación para el desarrollo”, destacó la SRE en X.

La delegación que acompaña al presidente está integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); además de la Secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.