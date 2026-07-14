Julio Menchaca consolida el impulso a las mipymes: créditos crecen casi 10 veces en cuatro años

Impulso Nafin+Hidalgo pasó de 26 a 256 créditos otorgados, fortaleciendo a 764 empresas y preservando más de 13 mil empleos

Al encabezar la firma del convenio del programa Impulso Nafin+Hidalgo 2026-2027 y la entrega de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, el gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que esta estrategia ha multiplicado por casi 10 el número de financiamientos otorgados en cuatro años, al pasar de 26 créditos en 2022 a 256 en el último año.

El mandatario subrayó que este crecimiento refleja la confianza de las y los emprendedores hidalguenses y posiciona a la entidad entre aquellas con mayor capacidad de revolvencia, gracias al cumplimiento de las personas beneficiarias. Actualmente, el programa ha fortalecido a 764 empresas de 60 municipios, contribuyendo a preservar 13 mil 143 empleos.

“Hoy, Hidalgo se proyecta en el escenario nacional. Hace muchos años, el nombre de nuestra entidad aparecía como uno de los estados más rezagados y hoy destaca por sus logros en actividad económica, seguridad y conectividad”, afirmó Julio Menchaca, al recordar que Hidalgo se ubica entre las entidades con mejores resultados en generación de empleo, atracción de inversiones y crecimiento económico, además de haber reducido su deuda pública en 42 por ciento en menos de cuatro años.

Por su parte, Leonardo Poblete Galván, titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera (Nafin), explicó que para el periodo 2026-2027 el programa dispondrá de una bolsa superior a los 700 millones de pesos, para otorgar créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija máxima anual de 14.75 por ciento, plazos de hasta 60 meses y sin comisión por apertura.

“Impulso Nafin+Hidalgo está dirigido a empresas de los sectores de manufactura, comercio, servicios y turismo que cuenten con al menos dos años de operación y un historial crediticio favorable; el objetivo es respaldar negocios sólidos que buscan dar el siguiente paso en su desarrollo”, puntualizó.

“Detrás de cada empresa que crece hay historias de esfuerzo, de trabajo constante y de personas que no se rinden”, expresó, a nombre de las y los beneficiarios de este programa, Violeta Mariel Sánchez García, del Instituto Alexander Von Humboldt, quien reconoció que la evolución de cada proyecto implica un compromiso acorde con las demandas de cada comunidad. En ese sentido, señaló que este crédito permitirá ampliar las instalaciones del instituto y consolidar espacios dignos y seguros.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el sustento de miles de familias, por lo que el gobierno de Hidalgo ha impulsado mecanismos de financiamiento que les permitan crecer, invertir en infraestructura y maquinaria, y fortalecer su productividad.

Asimismo, refirió que el programa incrementó la aportación estatal de 25 a 35 millones de pesos, lo que ha permitido acumular una inversión de 138.4 millones de pesos, cifra que supera el monto destinado durante las tres administraciones estatales anteriores en conjunto.