Confirman 40,000 millones de pesos para la renovación de la Línea 3 del Metro de la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los detalles del proyecto de renovación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cual contempla una inversión de 40,000 millones de pesos y se llevará a cabo mediante un esquema de coinversión con una empresa privada.

La remodelación de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, implica la compra de 45 trenes nuevos para sustituir las unidades actuales que fueron fabricadas hace más de 40 años y que, según explicó la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, “han recorrido más de tres millones de kilómetros de servicio lo que equivale a 75 vueltas al mundo”.

El segundo eje es la rehabilitación del sistema de vías, a lo largo de sus 23 kilómetros, con la sustitución completa de los rieles y la corrección de hundimientos y desniveles que presenta la Línea en algunos tramos, una condición geológica que “hay que atender con una obra de ingeniería civil de relevancia”.

El tercer aspecto es la modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios. El cuarto eje consiste en cambiar el sistema de control de trenes con pilotaje automático. Finalmente, se rehabilitarán las 21 estaciones, dando prioridad a videovigilancia, iluminación, y accesibilidad universal con escaleras eléctricas y elevadores.

Esquema financiero del proyecto

El esquema financiero del proyecto contempla la implementación de un vehículo de propósito específico, un mecanismo previsto en la Ley para el Fomento de la Inversión en la Infraestructura Estratégica para el Desarrollo del Bienestar, promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “diseñado con el único objetivo técnico y financiero de cumplir con los objetivos del proyecto”, y su utilización tiene el propósito de reducir los costos de financiamiento “cualquier obra tiene costos de financiamiento, ya sean explícitos o implícitos en el costo de la obra.

Esta estructura financiera permitirá reducir ese costo a menos de la mitad” al lograr una combinación de capital y deuda para el financiamiento, explicó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón.

"Estamos estimando que en diciembre de este año estaríamos llevando el proyecto para su aprobación en el Congreso, dependiendo de los tiempos que lleve todo este proceso", dijo, para la elaboración se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Movilidad, el Metro y la Secretaría de Administración y Finanzas.

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicará los lineamientos técnicos con todos los alcances y requisitos del proyecto para su licitación; el procedimiento competitivo incluye invitación, registro, visita al sitio por parte de los participantes, junta de aclaraciones, presentación y evaluación de propuestas, la elección de la empresa ganadora o fallo, explicó de Botton Falcón.

Tiempos estimados de la renovación de la Línea 3 del Metro

Los trabajos de renovación iniciarán en 2027, “este año ninguna estación de la Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir” durante 2026 únicamente se realizarán trabajos previos como la construcción de talleres y maquinaria especializada, dijo Brugada.

“La obra que se tiene contemplada va a priorizar trabajos por la noche y fines de semana” que se realizarán por etapas y tramos, “con el menor tiempo de afectaciones”, afirmó Brugada, en contraste con el cierre total que se aplicó en la Línea 1 durante más de un año.

Brugada descartó cualquier aumento en la tarifa, el boleto del Metro se mantendrá en cinco pesos; el costo real del servicio es de 13 pesos y la diferencia es absorbida por el gobierno con un subsidio.