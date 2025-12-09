¿Qué productos y servicios incidieron en la inflación de noviembre de 2025?

Durante noviembre de 2025, la inflación en México continuó su tendencia al alza, impulsada principalmente por el encarecimiento de servicios como la electricidad y productos agrícolas como el jitomate, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), referencia clave para medir la variación general de precios de bienes y servicios, registró una tasa anual de 3.80% en noviembre y una variación mensual de 0.66% frente a octubre.

Según el reporte del Inegi, la mayor presión al alza en el INPC provino del grupo de productos no subyacentes –aquellos de precios más volátiles, como energéticos y agropecuarios–, particularmente por el retiro de subsidios estacionales y el aumento estacional en ciertos alimentos.

Productos con mayor incidencia al alza en la inflación

En términos de incidencia mensual, es decir, la contribución en puntos porcentuales al aumento general de los precios, los productos que más pesaron fueron:

Electricidad (20.70%) Transporte colectivo (4.90%) Jitomate (14.34%) Loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.82%) Vivienda propia (0.23%) Chile serrano (24.76%) Servicios profesionales (10.93%) Restaurantes y similares (0.70%) Calabacita (17.05%) Productos para el cabello (2.005)

Productos con mayor incidencia a la baja

Al contrario, ciertos productos mostraron bajas en sus precios durante el mes, ayudando a moderar la inflación general:

Vino de mesa (-4.29%) Aguacate (-7.28%) Papa y otros tubérculos (-3.68%) Ron (-5.43%) Tequila (-2.65%) Limón (-7.46%) Pantalones para hombre (-1.75) Plátanos (-2.93%) Naranja (-3.97%) Frijol (-1.28%)

La mayor incidencia negativa correspondió al vino de mesa y el aguacate, cuyas bajas contribuyeron a suavizar el repunte del INPC en noviembre.