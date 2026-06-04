Fitch pasa la tijera a sus expectativas de crecimiento mundial en 2026 por la guerra en Irán

La agencia Fitch rebajó hasta el 2.4% el crecimiento del PIB mundial en 2026, dos décimas por debajo del pronóstico realizado en marzo, lo que supone una desaceleración respecto al 2.7% registrado en el ejercicio anterior, motivado por la prolongación de la guerra en Irán y la situación de los mercados energéticos.

"Las perspectivas de crecimiento mundial se han visto perjudicadas por la crisis del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán", asevera el informe publicado por Fitch este jueves, en el que se analiza la situación de la economía mundial.

Las previsiones se han visto reducidas de manera generalizada debido al impacto que la subida de los precios ha tenido en los salarios reales, provocando un freno en el consumo y un incremento de los costes de producción de las empresas.

A pesar de esta situación, los efectos que la inversión en inteligencia artificial (IA) está teniendo sobre la actividad económica y la productividad han conseguido amortiguar las consecuencias generadas por la crisis energética, lo que ha permitido impulsar el comercio mundial y las exportaciones asiáticas.

En concreto, las previsiones para Estados Unidos se han recortado en tres décimas, hasta el 1.9% de crecimiento del PIB estadounidense, mientras que el pronóstico para la eurozona lo sitúa en el 0.9%, 0.4 puntos porcentuales menos que en su informe de marzo.

Por el contrario, Fitch corregió al alza las estimaciones de para la actividad económica en China --en 0.3 puntos porcentuales, hasta el 4.6%-- y Corea del Sur gracias a sus buenos datos en el primer trimestre de 2026 y la mejora de las perspectivas de exportaciones por el auge tecnológico.

En conjunto, el crecimiento en los mercados emergentes --excluida China-- se ha reducido en 0.2 puntos porcentuales hasta el 3.2 por ciento.

"La crisis del petróleo supone un fuerte viento en contra para el crecimiento mundial, pero nuestro escenario base es mucho menos severo que las nefastas crisis del petróleo de la década de 1970", indica en su informe Fitch.

En esta línea, los cálculos de la agencia plantean que el precio medio del barril de Brent este año alcanzará los 86 dólares por barril, mientras que hace tres meses el pronóstico se situó en los 70 dólares, un incremento del precio mientras continúa casi paralizado el tráfico por el estrecho de Ormuz, un cierre que se extiende ya por más de tres meses.

En concreto, el escenario descrito por Fitch prevé que el bloqueo del paso petrolero se prolongue hasta cinco meses ante la gran incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz, mientras que el escenario más adverso contempla el cierre de Ormuz hasta finales de año, con un precio promedio del crudo Brent de 100 dólares por barril.

La fed mantiene y el BCE sube los tipos

El impacto de la inflación se ha convertido en uno de los mayores retos de la política monetaria a corto plazo y, según el análisis de Fitch, los bancos centrales temen que las presiones inflacionistas puedan generar impactos persistentes, ante lo que buscan demostrar credibilidad y anclar las expectativas.

Así, con unas tasas de referencia mucho más altas que en 2021, las condiciones del mercado laboral y las presiones salariales son más débiles y la política fiscal está en un punto menos expansivo que entonces.

En este sentido, la agencia apunta a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de Inglaterra (BOE) mantengan los tipos este año, pero reanuden los recortes en 2027. Mientras que el Banco Central Europeo (BCE) acometerá un incremento de los tipos de 25 puntos básicos en junio, aunque prevén que esto se revierta el próximo año.

Rebaja las expectativas para España

El PIB de España crecerá en 2026 un 2.3%, más del doble que la eurozona, sin embargo, las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo también ha afectado a las previsiones para el país, que se han visto reducidas en 0.2 puntos porcentuales respecto a marzo y, en esta línea, la agencia estima una desaceleración del crecimiento en el segundo y tercer trimestre de 2026.

Fitch ha determinado que en el primer trimestre del año la actividad económica de España estuvo impulsada por la demanda interna, ya que tanto las exportaciones como las importaciones se contrajeron. La creación de empleo, aunque continúa de manera estable, ha mostrado signos de desaceleración en los últimos meses.

El impacto de la inmigración en España

Por otro lado, la agencia ha considerado positivo el efecto de la migración sobre el crecimiento económico, situándose la afluencia migratoria muy por encima de países como Alemania, lo que se traduce en un aumento de la población activa.

"Nuestras proyecciones parten de la base de una moderación en la inmigración, incorporando parte del riesgo de que un futuro gobierno tras las elecciones generales de 2027 adopte una postura menos favorable a la inmigración", destaca el informe sobre la revisión del pronóstico de crecimiento de España.