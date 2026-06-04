Refrenda alcalde de Ciudad Juárez, Pérez Cuéllar “Acuerdo de Ciudades Hermanas” con El Paso, Texas

⁠Durante el encuentro se presentó una agenda bilateral enfocada en desarrollo económico, comercio, educación, turismo, infraestructura y seguridad pública, temas que Pérez Cuéllar impulsa desde una visión regional

El Paso, Texas, 03 de junio de 2026.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, volvió a colocar su agenda en el plano binacional al encabezar, junto al alcalde de El Paso, Renard U. Johnson, la actualización del Acuerdo de Ciudades Hermanas entre ambas comunidades fronterizas.

La ceremonia, realizada en territorio estadounidense, fue mucho más que un acto protocolario. Representó una muestra de la creciente interlocución política, económica y social que mantiene el alcalde juarense con autoridades, organismos empresariales y líderes comunitarios de Estados Unidos, en una región donde las decisiones comerciales, económicas y de seguridad impactan de inmediato a ambos lados de la frontera.

Durante el encuentro se presentó una agenda bilateral enfocada en desarrollo económico, comercio, educación, turismo, infraestructura y seguridad pública, temas que Pérez Cuéllar ha insistido en impulsar desde una visión regional y no únicamente local.

“No vemos a Juárez y El Paso como ciudades aisladas, sino como una sola comunidad fronteriza”, ha sostenido el alcalde, postura que quedó reflejada en los acuerdos firmados y en el respaldo expresado por autoridades estadounidenses.

El evento también dejó ver la capacidad de gestión del presidente municipal más allá del escenario estatal. Mientras otros actores siguen concentrados en construir acuerdos internos, Cruz fortalece relaciones con uno de los polos económicos más importantes del sur de Estados Unidos, una vinculación que puede traducirse en inversión, infraestructura y una mayor coordinación institucional para la región fronteriza.

La actualización del hermanamiento contó con el respaldo de representantes de Sister Cities International, organismo creado por el presidente Dwight D. Eisenhower para promover la cooperación entre ciudades de distintos países. Durante la ceremonia se destacó que la relación entre Juárez y El Paso es considerada una de las más dinámicas y sólidas del continente.

En su mensaje, Pérez Cuéllar llamó a que el acuerdo no quede solamente en el papel y pidió dar seguimiento puntual a cada uno de los compromisos asumidos.

“Ahora nuestro reto es mayor: hacer que este acuerdo sea exitoso y que se convierta en un ejemplo de lo que debe ser una relación binacional”, expresó.

La imagen política que dejó el encuentro no pasó desapercibida. Cruz Pérez Cuéllar apareció acompañado de autoridades estadounidenses, representantes empresariales y líderes binacionales, reforzando un perfil que rebasa la política local y lo proyecta como uno de los actores fronterizos con mayor capacidad de interlocución internacional.

En una región donde los temas económicos, migratorios, comerciales y de seguridad exigen coordinación permanente, el mensaje fue claro: mientras unos siguen enfrascados en la disputa política, Juárez continúa construyendo puentes.