Sheinbaum acuerda con empresarios renovación del PACIC; mantienen canasta básica en 910 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves un acuerdo estratégico con productores, comercializadores y tiendas de autoservicio para mantener el precio del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en 910 pesos. La medida busca proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a las presiones inflacionarias.

A través de un video difundido en sus redes sociales, tras una reunión en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria detalló que este precio fijo contempla los 24 productos esenciales necesarios para el sustento semanal de una familia de cuatro integrantes.

Como parte del acuerdo, Sheinbaum Pardo informó que los productos que integran el PACIC contarán con una señalización especial en las tiendas de autoservicio. El objetivo es que las y los consumidores identifiquen con facilidad los artículos de bajo costo y puedan planificar sus compras semanales de manera eficiente.

Además del precio fijo en la canasta básica, Sheinbaum dio a conocer que se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores realicen un esfuerzo y disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate.

A su vez, indicó que la empresa SuKarne se comprometió a reducir en un 5% el costo del bistec de res, medida a la que se espera se sumen más comercializadores.

La presidenta destacó que este pacto es resultado de un esfuerzo común y coordinado entre el sector público y privado. "Este es un esfuerzo común, coordinado, en donde participamos el Gobierno de México, pero de manera muy activa las distintas tiendas de autoservicio, productores de carne, productores de jitomate, productores de papa, productores de chile, productores de productos perecederos en el país y estamos haciendo este acuerdo. Siempre por las familias de México, por la economía de las familias y siempre por México", puntualizó.

Asimismo, confirmó que las mesas de trabajo continuarán abiertas para monitorear los precios y sumar a más actores de la cadena productiva a este plan de contención.

En la reunión para consolidar el PACIC, Sheinbaum estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz.