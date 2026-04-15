Pese a compromiso con el PACIC, jitomate se vende hasta en 98.50 pesos en tiendas de la ANTAD

Aunque las cadenas de autoservicio afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mantienen el compromiso de vender el jitomate entre 26 y 40 pesos por kilo como parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en la práctica los precios en supermercados se ubican por arriba de estos niveles.

"A nivel nacional, las más de 4,000 tiendas de los 10 asociados de la ANTAD que participan en el PACIC están haciendo un esfuerzo real para mantener el precio entre 26 y 40 pesos el kilo del jitomate", aseguró en entrevista radiofónica el presidente de la ANTAD, Diego Cosío.

Además, aseguró que las cadenas de supermercados afiliadas se han comprometido con mantener el precio del jitomate, incluso sacrificando sus ganancias.

No obstante, los precios en tiendas de autoservicio superan ese rango, según lo publicado este miércoles 15 de abril en las plataformas digitales de las cadenas de tiendas de autoservicio pertenecientes a la Asociación.

En el caso de Chedraui, el jitomate bola se vende en 48.50 pesos el kilo y el jitomate huaje saladette en 59 pesos este miércoles 15 de abril. En Soriana los precios son de 42.40 pesos y 53.80 pesos, mientras que en La Comer se vende en 98.50 pesos y 67.90 pesos, respectivamente.

Sobre estos precios, el presidente de la ANTAD dijo que serán revisados con los asociados para analizar la situación y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en el PACIC.

El precio del jitomate registró un aumento de 126.3% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Clima incide en los precios

Diego Cosío explicó que el principal factor que está afectando al alza los precios del jitomate es el clima, el cual ha afectado la cosecha durante este año tanto en México como en regiones productoras de Estados Unidos, como Florida.

Añadió que, de manera secundaria, otros factores como el aumento en los costos de combustibles y casetas, así como problemas de inseguridad en algunas zonas del país, también han incidido en los incrementos.

Explicó que cuando sube el precio de algún comestible o producto de abarrote, el consumidor lo que hace es sustituirlo, “aunque no es lo ideal”, dijo Cosío, es lo que provoca estas situaciones y es un tema que buscan revisar junto con el gobierno.

El presidente de la ANTAD dijo que solo el 18.4% del jitomate que se comercializa en el país se vende a través de cadenas de autoservicio y el resto en mercados, tianguis, tiendas especializadas y de abarrotes, entre otros comercios, de acuerdo con el último reporte del Inegi.

Por otra parte, dijo que se han reunido con titulares de las Secretarías de Agricultura y de Hacienda, así como de la Profeco para darle seguimiento al Paquete contra la Inflación y la Carestía.

Diego Cosío recordó que el compromiso de los asociados a la ANTAD es mantener la canasta básica en 910 pesos, integrada por 24 productos que forman parte del PACIC, cuyo cumplimiento es auditado y publicado regularmente.

“Durante el último año y medio se ha cumplido con el compromiso en la gran mayoría de las cadenas y en la gran mayoría de los puntos de venta en todo el país”, aseguró.