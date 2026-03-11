Portero mexicano Malagón, del América, será operado de una rotura del tendón de Aquiles y se pierde Mundial

El portero del América Luis Ángel Malagón, se someterá ⁠a una cirugía después de romperse el tendón de Aquiles durante el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que ⁠se perderá el Mundial ⁠que inicia en tres meses, informó el miércoles el club mexicano.

El portero mexicano de 29 años salió llorando en camilla a los 42 minutos después de haberse lesionado al intentar hacer un despeje en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf que su club ganó el martes 1-0 como visitante ante Philadelphia Union.

"Los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", informó América en un breve comunicado.

El tiempo de recuperación para este tipo de lesiones es de entre seis y nueve meses.

Malagón y Raúl Rangel, del club Guadalajara, son los dos porteros que han sido convocados por el director técnico Javier Aguirre para los partidos de preparación de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

"Hay momentos ⁠de la vida difíciles de entender, sobre ⁠todo cuando te manejas en ⁠una línea recta y de buena fe. Herido, triste y con el alma ⁠hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando "¿Por qué?". Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta", publicó más temprano Malagón en la red social Instagram.

En el Mundial, México, que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, quedó instalado en el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y con el ganador ⁠de una repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio.

rrg